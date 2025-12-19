ETV Bharat / state

पौड़ी के अस्पताल में जमीन पर लेटा रहा घायल, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

एकेश्वर ब्लॉक के गांव का व्यक्ति गिरकर घायल हो गया था, ग्रामीण उसे पीएचसी पाटीसैंण ले गए थे

INJURED PERSON LYING ON FLOOR
पीएचसी पाटीसैंण में जमीन पर लेटा घायल व्यक्ति (Photo courtesy of local residents)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 19, 2025 at 8:56 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार भले ही लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को न तो समय पर उपचार मिल पा रहा है और न ही अपेक्षित मानवीय व्यवहार. ऐसा ही एक गंभीर मामला एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पाटीसैण से सामने आया है.

पीएचसी पाटीसैण में जमीन पर लेटा रहा मरीज: गुरुवार को उपचार के लिए लाए गए एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने के बजाय जमीन पर लिटा दिया गया. उसे बिना किसी समुचित सुविधा के छोड़ दिया गया. आरोप है कि घायल को न तो समय पर उपचार मिला और न ही आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

अस्पताल में फर्स पर लेटा घायल (Video Courtesy- Local Villager)

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं. ऐसे में इस तरह का व्यवहार आम जनता के लिए बेहद निराशाजनक और अपमानजनक है. मरीजों के साथ इस तरह का सलूक स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. घटना के सामने आने के बाद लोगों में रोष है और वे मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पौड़ी जनपद के एकेश्वर ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पाटीसैण की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीण रेवत सिंह ने बताया कि-

हमारे क्षेत्र में एक व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे स्थानीय लोग उपचार के लिए पीएचसी पाटीसैण लेकर पहुंचे. लेकिन अस्पताल में उपचार देने के बजाय घायल को स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ही ज़मीन पर रख दिया गया. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. इसी वजह से लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं. जो लोग अभी भी गांवों में रह रहे हैं, जब उनके साथ अस्पतालों में इस तरह का व्यवहार होता है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.
-रेवत सिंह, ग्रामीण-

सीएमओ ने दिया ये बयान: ग्रामीणों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इस मामले का गंभीरता से संज्ञान ले. वहीं इस पूरे मामले पर सीएमओ पौड़ी डॉक्टर शिव मोहन शुक्ला ने बताया कि-

प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है. इसकी जांच करवाई जाएगी. पीएचसी पाटीसैण में 108 एंबुलेंस की सहायता से एक मरीज को लाया गया था, जो शराब के नशे में था. 108 एंबुलेंस के कर्मचारियों द्वारा मरीज को बेड पर रखने के बजाय ज़मीन पर छोड़ दिया गया. पीएचसी पाटीसैण में वर्तमान में वार्ड ब्वॉय की तैनाती नहीं है. यहां केवल महिला कर्मचारी मौजूद थीं, जिसके चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई.
-डॉ शिव मोहन शुक्ला, सीएमओ, पौड़ी गढ़वाल-

सीएमओ ने वीडियो से राजनीतिक रंग देने के प्रयास का आरोप लगाया: सीएमओ ने बताया कि हालांकि कुछ समय बाद हालात सामान्य हो गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसे राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है.

घायल व्यक्ति का नाम अर्जुन भंडारी है. उनकी उम्र करीब 42 वर्ष है. गुरुवार को अपने गांव पिपली जाने के दौरान अर्जुन गिर गए थे. इससे उनके शरीर में चोट आई और उन्हें 108 एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए पीएचसी सेंटर ले जाया गया. वहीं एक्सरे करवाने के लिए उन्हें पौड़ी भेजा गया है.
ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा में महिला को डोली पर लाद कई किमी पैदल चले ग्रामीण, खस्ताहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों में रोष

TAGGED:

PHC PATISAIN IN EKESHWAR BLOCK
PAURI GARHWAL HEALTH SERVICES
पौड़ी गढ़वाल स्वास्थ्य सेवाएं
फर्श पर घायल पौड़ी गढ़वाल
INJURED PERSON LYING ON FLOOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.