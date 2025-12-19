ETV Bharat / state

पौड़ी के अस्पताल में जमीन पर लेटा रहा घायल, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

पौड़ी गढ़वाल: जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार भले ही लगातार प्रयास कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को न तो समय पर उपचार मिल पा रहा है और न ही अपेक्षित मानवीय व्यवहार. ऐसा ही एक गंभीर मामला एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पाटीसैण से सामने आया है.

पीएचसी पाटीसैण में जमीन पर लेटा रहा मरीज: गुरुवार को उपचार के लिए लाए गए एक घायल व्यक्ति को अस्पताल में बेड उपलब्ध कराने के बजाय जमीन पर लिटा दिया गया. उसे बिना किसी समुचित सुविधा के छोड़ दिया गया. आरोप है कि घायल को न तो समय पर उपचार मिला और न ही आवश्यक प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

अस्पताल में फर्स पर लेटा घायल (Video Courtesy- Local Villager)

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं. ऐसे में इस तरह का व्यवहार आम जनता के लिए बेहद निराशाजनक और अपमानजनक है. मरीजों के साथ इस तरह का सलूक स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. घटना के सामने आने के बाद लोगों में रोष है और वे मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.