दिल्ली के गाजीपुर में डिवाइडर तोड़कर पलटी स्कॉर्पियो, फुटपाथ पर चल रहे बुजुर्ग पर गिरी; मौके पर मौत

दिल्ली के गाजीपुर में डिवाइडर तोड़कर पलटी स्कॉर्पियो, फुटपाथ पर चल रहे बुजुर्ग पर गिरी; मौके पर मौत
दिल्ली के गाजीपुर में मयूर विहार की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो डिवाइडर से टकराकर फुटपाथ पर जा पलटी
Published : February 14, 2026 at 10:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के गाजीपुर इलाके में शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की लापरवाही ने फुटपाथ पर चल रहे एक बुजुर्ग की जान ले ली. गाजीपुर मंडी से मेहनत-मजदूरी कर घर लौट रहे बुजुर्ग को क्या पता था कि मौत उनके पीछे से आ जाएगी.
डिवाइडर तोड़कर फुटपाथ पर गिरी कार
जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब 6 बजे मयूर विहार की दिशा से एक काले रंग की स्कॉर्पियो बेहद तेज रफ्तार में आ रही थी. गाजीपुर के पास चालक ने कार पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी पहले जोरदार तरीके से डिवाइडर से टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार हवा में कई बार पलटते हुए बाईं तरफ फुटपाथ पर जा गिरी.हादसे के वक्त फुटपाथ पर 3-4 लोग पैदल जा रहे थे. ये सभी लोग गाजीपुर मंडी में अपना काम निपटाकर घर लौट रहे थे. जब स्कॉर्पियो पलटी, तो वह सीधे एक बुजुर्ग के ऊपर जाकर गिरी. कार के नीचे दबने के कारण बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. गनीमत रही कि बाकी साथियों को चोट नहीं आई.
मृतक की पहचान कोरम अली के रूप में हुई है. वह पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले थे और दिल्ली में रोजी-रोटी कमाने के लिए मंडी में काम करते थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है.
पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा, साथी फरार
पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की पहचान श्रेय कुमार के रूप में की है, जो नोएडा का निवासी है. श्रेय को मौके से ही पकड़ लिया गया है, हालांकि गाड़ी में मौजूद अन्य लोग पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहे. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या चालक नशे में था या यह केवल ओवरस्पीडिंग का मामला है.
