दिल्ली के गाजीपुर में डिवाइडर तोड़कर पलटी स्कॉर्पियो, फुटपाथ पर चल रहे बुजुर्ग पर गिरी; मौके पर मौत

गाजीपुर में डिवाइडर तोड़कर पलटी कार ( ETV Bharat )