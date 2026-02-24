ETV Bharat / state

कोटा में अवैध रूप से सिलेंडर से गैस रिफिलिंग करते वैन ने पकड़ी आग, महज 50 मीटर दूर था पेट्रोल पंप

कोटा: शहर के रंगबाड़ी इलाके में बालाजी मार्केट में एलआईसी बिल्डिंग के नजदीक में वैन में मंगलवार को अचानक आग लग गई. आग अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर से वैन के सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते समय लगी. घटनास्थल से मात्र 50 मीटर दूर पेट्रोल पंप है. आग लगने के बाद वैन मालिक और गैस रिफिलिंग कर रहा व्यक्ति मौके से भाग गए. वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई. आग की लपटें अवैध रिफिलिंग की दुकान तक पहुंच गई. ऐसे में दुकान के बाहर बनी लकड़ियों की छपरी भी चपेट में आ गई. उसमें भी आग लग गई. सूचना मिलने पर नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के दमकल मौके पर पहुंची और वैन में लगी आग पर काबू पाया.

नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से 1:40 बजे आग लगने की सूचना मिली. तत्काल श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र से दमकल मौके पर पहुंचे. चंद मिनट में आग भीषण हो गई और उसने वैन को जद में ले लिया. गनीमत रही कि वैन व जिस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही थी, दोनों में विस्फोट नहीं हुआ.