कोटा में अवैध रूप से सिलेंडर से गैस रिफिलिंग करते वैन ने पकड़ी आग, महज 50 मीटर दूर था पेट्रोल पंप
आग की लपटें अवैध रिफिलिंग की दुकान तक पहुंची तो भागे दुकानदार और वैन चालक. वाहन जलकर खाक.
Published : February 24, 2026 at 3:47 PM IST
कोटा: शहर के रंगबाड़ी इलाके में बालाजी मार्केट में एलआईसी बिल्डिंग के नजदीक में वैन में मंगलवार को अचानक आग लग गई. आग अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर से वैन के सिलेंडर में गैस रिफिलिंग करते समय लगी. घटनास्थल से मात्र 50 मीटर दूर पेट्रोल पंप है. आग लगने के बाद वैन मालिक और गैस रिफिलिंग कर रहा व्यक्ति मौके से भाग गए. वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई. आग की लपटें अवैध रिफिलिंग की दुकान तक पहुंच गई. ऐसे में दुकान के बाहर बनी लकड़ियों की छपरी भी चपेट में आ गई. उसमें भी आग लग गई. सूचना मिलने पर नगर निगम के अग्निशमन अनुभाग के दमकल मौके पर पहुंची और वैन में लगी आग पर काबू पाया.
नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम से 1:40 बजे आग लगने की सूचना मिली. तत्काल श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र से दमकल मौके पर पहुंचे. चंद मिनट में आग भीषण हो गई और उसने वैन को जद में ले लिया. गनीमत रही कि वैन व जिस सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही थी, दोनों में विस्फोट नहीं हुआ.
दुकानदार व चालक भागे: मौके पर पहुंचे अग्निशमन टीम के नरेंद्र नागर ने बताया कि बिजली कंपनी में फॉल्ट दुरुस्त करने वाली वैन है, जिसमें गैस सिलेंडर एलपीजी लगा है. वैन में गैस भरते समय आग लगी. आग लगते ही अवैध रिफिलिंग कर रहा व्यक्ति और चालक दुकान छोड़ भागे. इससे 50 मीटर दूर पेट्रोल पंप है. मौके से वैन वाला और गैस रिफिलिंग करने वाला भाग छूटा. अग्निशमन दल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया अन्यथा वैन में विस्फोट हो जाता. दमकल टीम में शुभम शर्मा, मोहित कुमार मीणा और सोनू नागर शामिल थे.
