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कोटा विश्वविद्यालय के पांच स्टूडेंट को उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने दिया फ्री में पढ़ने का ऑफर, लाखों रुपए स्कॉलरशिप भी

विश्वविद्यालय के कुलगुरू प्रो. बीपी सारस्वत ने बताया कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत शिक्षा के क्षेत्र में कोटा विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. उज्बेकिस्तान के समरकंद स्थित सिल्क रोड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पूरे भारत में केवल कोटा विश्वविद्यालय को अपने साझेदार संस्थान के रूप में चयनित किया है. कोटा विश्वविद्यालय के लिए पांच ग्रांट आधारित छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं. इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 1 अगस्त 2026 है. इनका नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू होगा.

कोटा: कोटा विश्वविद्यालय के पांच विद्यार्थियों को उज्बेकिस्तान के समरकंद स्थित सिल्क रोड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने निशुल्क शिक्षा का ऑफर किया है. इसके लिए कोटा विश्वविद्यालय के पांच स्टूडेंट वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं. उन्हें किसी तरह की कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी. उनकी फीस, रहने का खर्चा, वीजा और ट्रैवल एलाउंस भी विश्वविद्यालय ही देगी. इसके साथ ही स्कॉलरशिप भी उन्हें मिलेगी. यह 6 लाख रुपए सालाना तक रहेगा. इसके पहले साल 2024 में भी पांच विद्यार्थियों को सिल्क रोड यूनिवर्सिटी ने इसी तरह से स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई का मौका दिया था.

कोटा विश्वविद्यालय की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की विभाग अध्यक्ष प्रो. अनुकृति शर्मा ने बताया कि साल 2024 में भी पांच विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में गए थे. साल 2026 में भी पांच विद्यार्थियों को सिल्क रोड यूनिवर्सिटी ने ग्रांट दी है, जिसके तहत विद्यार्थियों को हर माह 600 डॉलर दिए जाएंगे. इसमें 500 डॉलर स्कॉलरशिप और 100 डॉलर अकोमोडेशन के मिलेंगे. इस अनुसार साल में 1200 डॉलर अकोमोडेशन और 6000 डॉलर स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे. इसके साथ ही एंबेसी के जरिए वीजा शुल्क और फ्लाइट का आने-जाने का खर्च भी विश्वविद्यालय ही वहन करेगा.

केवल कोटा यूनिवर्सिटी को मिला आफर: प्रो. सारस्वत ने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय को तीसरा मौका मिला है, पहले भी सिल्क रोड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समरकंद, उज्बेकिस्तान ने उनके विद्यार्थियों को प्रस्ताव दिया था. वह छात्रवृत्ति के तहत वहां मास्टर डिग्री को पूरा करने के लिए जा सकते हैं. कोटा यूनिवर्सिटी भारत का पहला विश्वविद्यालय है, जिसको इस तरह का प्रस्ताव उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी से मिला है. सबसे बड़ी बात है कि यहां से जाने वाले छात्रों को किसी तरह की कोई आर्थिक भार नहीं उठाना पड़ेगा. विश्वविद्यालय के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है और वह अगस्त महीने में कोटा आएंगे. यहां पर एमओयू साइन किया जाएगा, जिसके तहत यह एक्सचेंज प्रोग्राम चलेगा. उनके बच्चे भी यहां पर आकर पढ़ाई कर सकेंगे. विश्वविद्यालय के सभी विभागों को पत्र लिख रहे हैं, जो भी बच्चा उनके विभाग का जाना चाहता है, उससे आवेदन करवाएं, ताकि आवेदनों की छंटनी कर पांच स्टूडेंट को भेजा जा सके.

विदेशी यूनिवर्सिटी से मिले ऑफर को दिखाते कुलगुरू और एचओडी (ETV Bharat Kota)

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प्रदेश में 10 इंटरनेशनल एमओयू किसी विश्वविद्यालय के नहीं: प्रो. सारस्वत ने बताया कि हाल ही में चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की मीटिंग ली थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि विदेशी विश्वविद्यालय से किस तरह के संबंध हैं और इंटरनेशनल एमओयू कितने साइन किए गए हैं. तब उन्हें बताया था कि 10 इंटरनेशनल एमओयू कोटा विश्वविद्यालय में साइन किए हैं, राजस्थान में इतने एमओयू किसी भी विश्वविद्यालय के नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होने चाहिए. इसी पर हम पहले से काम कर रहे हैं और इसको गति दे रहे हैं.