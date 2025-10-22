ETV Bharat / state

अनूठी परंपरा: बैलों की जगह गधों की पूजा, मुंह मीठा करवा लगवाते हैं दौड़

माण्डल कस्बेवासी बताते हैं कि किसान बैल की पूजा करते हैं. उसी प्रकार कुम्हार (प्रजापति) समाज के लोग गधों की पूजा सालों से करते आ रहे हैं. क्योंकि प्रजापति समाज के लिए गधे ही रोजी-रोटी का बड़ा साधन हैं. गधे से तालाब से मिट्टी ढोकर लाते हैं. इसलिए सालों से यह परंपरा माण्डल कस्बे में निभाई जा रही है.

भीलवाड़ा: दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर देश के अधिकतर हिस्सों में बैलों की पूजा की जाती है. लेकिन जिले के माण्डल कस्बे में गोवर्धन पूजा के दिन बुधवार की देर रात गधों की पूजा का बड़ा आयोजन हुआ. कुम्हार समाज के लोगों ने गोवर्धन पूजा के दिन गधों को नहला-धुला कर बड़े ही सुंदर तरीके से सजाने के बाद उनकी पूजा का भव्य आयोजन कर वैशाख नंदन (गधों) की परंपरागत तरीके से पूजा-अर्चना की गई.

गोवर्धन पूजा के दिन रात्रि 9 बजे के करीब माण्डल कस्बे में वैशाख नंदन की पूजा के लिए पूरा कुम्हार समाज एक जगह इकट्ठा होता है. कस्बे के प्रताप नगर क्षेत्र में गधों को नहला-धुला कर सजाया जाता है. इन पर रंग-बिरंगे कलर लगाए जाते हैं. फिर इनको माला पहना कर चौक में लाया जाता है. वहां पंडित पूजा-अर्चना के बाद इनका गुड से मुंह मीठा कराते हैं. फिर उनके पैरों में पटाखे डालकर इनको भड़काया जाता है. इस तरह इनकी दौड़ संपन्न कराई जाती है. गधों की पूजा के अनूठे आयोजन को देखने के लिए माण्डल के आसपास के लोग भी आते हैं.

गधों की रेस के लिए तैयारी (ETV Bharat Bhilwara)

माण्डल कस्बे के गोपाल कुम्हार ने बताया कि वैशाख नंदन पर्व माण्डल में लगभग 70 सालों से मनाते आ रहे हैं. हमारे पूर्वज पहले हर घर में गधे रखते थे. उससे हमारी रोजी-रोटी चलती थी. अब जैसे-जैसे साधन बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है. फिर भी इनको हम भूले नहीं और हमारे पूर्वज दीपावली पर इनको पूजते थे. उसी परंपरा को निभाते हुए हम भी दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन हम इनको पूजते हैं. जिस प्रकार किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं. इस प्रकार हम कुम्हार समाज के लोग परंपरा को बनाए रखे हुए हैं.