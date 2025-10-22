ETV Bharat / state

अनूठी परंपरा: बैलों की जगह गधों की पूजा, मुंह मीठा करवा लगवाते हैं दौड़

भीलवाड़ा के मांडल में वैशाख नंदन (गधों) की पूजा की परंपरा करीब 70 सालों से चली आ रही है.

Donkeys worshipped in Mandal
मांडल में गधों की पूजा (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर देश के अधिकतर हिस्सों में बैलों की पूजा की जाती है. लेकिन जिले के माण्डल कस्बे में गोवर्धन पूजा के दिन बुधवार की देर रात गधों की पूजा का बड़ा आयोजन हुआ. कुम्हार समाज के लोगों ने गोवर्धन पूजा के दिन गधों को नहला-धुला कर बड़े ही सुंदर तरीके से सजाने के बाद उनकी पूजा का भव्य आयोजन कर वैशाख नंदन (गधों) की परंपरागत तरीके से पूजा-अर्चना की गई.

माण्डल कस्बेवासी बताते हैं कि किसान बैल की पूजा करते हैं. उसी प्रकार कुम्हार (प्रजापति) समाज के लोग गधों की पूजा सालों से करते आ रहे हैं. क्योंकि प्रजापति समाज के लिए गधे ही रोजी-रोटी का बड़ा साधन हैं. गधे से तालाब से मिट्टी ढोकर लाते हैं. इसलिए सालों से यह परंपरा माण्डल कस्बे में निभाई जा रही है.

क्यों की जाती है गधों की पूजा, देखें वीडियो (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: यहां गायों को दौड़ा कर लगाया जाता है बरसात का अनुमान, जानिए परंपरा

गोवर्धन पूजा के दिन रात्रि 9 बजे के करीब माण्डल कस्बे में वैशाख नंदन की पूजा के लिए पूरा कुम्हार समाज एक जगह इकट्ठा होता है. कस्बे के प्रताप नगर क्षेत्र में गधों को नहला-धुला कर सजाया जाता है. इन पर रंग-बिरंगे कलर लगाए जाते हैं. फिर इनको माला पहना कर चौक में लाया जाता है. वहां पंडित पूजा-अर्चना के बाद इनका गुड से मुंह मीठा कराते हैं. फिर उनके पैरों में पटाखे डालकर इनको भड़काया जाता है. इस तरह इनकी दौड़ संपन्न कराई जाती है. गधों की पूजा के अनूठे आयोजन को देखने के लिए माण्डल के आसपास के लोग भी आते हैं.

Preparations for the donkey race
गधों की रेस के लिए तैयारी (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: मवेशियों की ताकत जांचने के लिए दिवाली के दूसरे दिन आयोजित हुआ 'खेकरिया' जानिए क्या होता है खेल में

माण्डल कस्बे के गोपाल कुम्हार ने बताया कि वैशाख नंदन पर्व माण्डल में लगभग 70 सालों से मनाते आ रहे हैं. हमारे पूर्वज पहले हर घर में गधे रखते थे. उससे हमारी रोजी-रोटी चलती थी. अब जैसे-जैसे साधन बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या कम होती जा रही है. फिर भी इनको हम भूले नहीं और हमारे पूर्वज दीपावली पर इनको पूजते थे. उसी परंपरा को निभाते हुए हम भी दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन हम इनको पूजते हैं. जिस प्रकार किसान अपने बैलों की पूजा करते हैं. इस प्रकार हम कुम्हार समाज के लोग परंपरा को बनाए रखे हुए हैं.

TAGGED:

DONKEY WORSHIP IN MANDAL
DONKEY WORSHIP ON GOVARDHAN
WORSHIP OF DONKEY INSTEAD OF BULLS
बैलों की जगह गधों की पूजा
UNIQUE TRADITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु

10 हजार से ज्यादा सरकारी भवन नहीं आ रहे काम, मुख्य सचिव के निर्देश- नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से लें अनुमति

जयपुर में गोवर्धन पूजा राजसी परंपरा और लोकभक्ति का संगम, हर मोहल्ले में महकता है नया अन्न

महागठबंधन में 'महाभारत' से एनडीए हुआ मजबूत! क्या RJD और कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.