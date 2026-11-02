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मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों के हल्लाबोल के बीच अनोखा प्रदर्शन

मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: दस साल से भी ज्यादा समय से तीन अलग-अलग योजनाओं में मुआवजे और प्लॉट की मांग को लेकर 14 गांव के किसान मेरठ विकास प्राधिकरण पर धरने पर बैठ गए हैं, एक तरफ जहां अधिकारियों की बुद्धि शुध्दि के लिए महिलाएं कीर्तन कर रही हैं. और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है.

पुलिस ने परिसर में प्रवेश में अड़चन डाली तो, किसानों ने जमकर हंगामा किया ,आखिरकार सैंकड़ों की संख्या पहुंचे किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है.

मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. (ईटीवी भारत) मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर सोमवार को सैंकड़ों की संख्या में किसान पहुंच गए और किसानों को देखकर सीओ सिविल लाइंस और सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच गया. मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. (ईटीवी भारत) संयुक्त किसान संगठन समिति के बैनर तले एकत्र हुए किसानों में ख़ासा गुस्सा है. किसानों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और लगातार किसानों के द्वारा अफसरों से अपनी जायज मांग को लेकर बार-बार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं. मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि लगभग 14 गांव के किसान प्रभावित हैं जो कि अलग-अलग तीन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, किसान लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें बढ़ा हुआ प्रतिकर दिया जाए. साथ ही जो मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा 2015 में महत्वपूर्ण बैठक करके अधिकारियों की जो एक कमेटी बनाई थी, उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ था. उस पर अमल हो. मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. (ईटीवी भारत) किसानों का आरोप है कि जब पूर्व में प्राधिकरण ने आश्वासन देने के बाद अधिगृहीत जमीन में बढ़े प्रतिकर देने और किसानों को प्लाट देने की घोषणा की थी, साथ ही लोगों को दिए भी गए, लेकिन फिर कोरोना का हवाला देकर रोक लगा दी गई, तब से लगातार अफसर आश्वासन दे रहे हैं कि शासन स्तर से बात करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं हो रहा. मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों का हल्लाबोल. (ईटीवी भारत)