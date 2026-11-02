मेरठ विकास प्राधिकरण में किसानों के हल्लाबोल के बीच अनोखा प्रदर्शन
किसानों का आरोप है कि 15 साल से भी अधिक का समय हो चुका और लगातार किसानों की मांगों की अनदेखी की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:48 PM IST
मेरठ: दस साल से भी ज्यादा समय से तीन अलग-अलग योजनाओं में मुआवजे और प्लॉट की मांग को लेकर 14 गांव के किसान मेरठ विकास प्राधिकरण पर धरने पर बैठ गए हैं, एक तरफ जहां अधिकारियों की बुद्धि शुध्दि के लिए महिलाएं कीर्तन कर रही हैं. और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है.
पुलिस ने परिसर में प्रवेश में अड़चन डाली तो, किसानों ने जमकर हंगामा किया ,आखिरकार सैंकड़ों की संख्या पहुंचे किसानों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
मेरठ विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर सोमवार को सैंकड़ों की संख्या में किसान पहुंच गए और किसानों को देखकर सीओ सिविल लाइंस और सिविल लाइंस थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच गया.
संयुक्त किसान संगठन समिति के बैनर तले एकत्र हुए किसानों में ख़ासा गुस्सा है. किसानों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 साल से भी अधिक का समय हो चुका है और लगातार किसानों के द्वारा अफसरों से अपनी जायज मांग को लेकर बार-बार प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं.
उन्होंने बताया कि लगभग 14 गांव के किसान प्रभावित हैं जो कि अलग-अलग तीन योजनाओं से जुड़े हुए हैं, किसान लंबे समय से अपनी मांग उठा रहे हैं कि उन्हें बढ़ा हुआ प्रतिकर दिया जाए. साथ ही जो मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा 2015 में महत्वपूर्ण बैठक करके अधिकारियों की जो एक कमेटी बनाई थी, उसमें जो प्रस्ताव पास हुआ था. उस पर अमल हो.
किसानों का आरोप है कि जब पूर्व में प्राधिकरण ने आश्वासन देने के बाद अधिगृहीत जमीन में बढ़े प्रतिकर देने और किसानों को प्लाट देने की घोषणा की थी, साथ ही लोगों को दिए भी गए, लेकिन फिर कोरोना का हवाला देकर रोक लगा दी गई, तब से लगातार अफसर आश्वासन दे रहे हैं कि शासन स्तर से बात करेंगे, लेकिन हो कुछ नहीं हो रहा.
किसानों का आरोप है कि जब कुछ किसानों को वादे के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण से प्लाट दिए गए तो फिर सभी को प्लाट और बढ़ा प्रतिकर क्यों नहीं मिल रहा.
इन तीन योजनाओं में गंगानगर योजना, लोहिया नगर और वेदव्यास पुरी योजना के किसान आ एकजुट होकर बीते कई महीने से संघर्ष भी कर रहे हैं.
किसान नेताओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप किस जब तक यहां से नहीं जाएंगे तब उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी. उन्होंने कहा कि किसानों की कोई गलती नहीं है.
मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनकी लड़ाई किसी पर्टिकुलर अधिकारी से नहीं है, बल्कि उसे कुर्सी से है जिस कुर्सी की तरफ से पूर्व में आश्वासन दिया गया था और कुछ किसानों को मुआवज़ा मिला और साथ ही प्लॉट मिले, लेकिन अब लगातार जिस तरह से अनसुनी हो रही है उससे किसान आहत हैं.
इस दौरान पहले पुलिस ने जहां गेट पर रोकने की कोशिश की, काफी गहमागहमी का माहौल हो गया. किसान भी ज़िद पर अड़े रहे कि वह हर हाल में विकास प्राधिकरण परिसर में जाएंगे और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, बैठकर प्रदर्शन करेंगे इसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा.
फिलहाल, महिलाएं बड़ी संख्या में वहां भजन कीर्तन कर रही हैं. दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है. किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कोई सहमति बनेगी, तो ठीक, नहीं तो किसान यहां से उठेंगे नहीं, लंबा आंदोलन चलेगा दीपावली भी यहीं मनाएंगे.