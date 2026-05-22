भरतपुर में वेस्ट मटेरियल से बन रहा अनोखा पंच गौरव सर्कल, 45 करोड़ से होगा पांच बड़े चौराहों का कायाकल्प
गौरव शहद, सरसों तेल, कदम वृक्ष, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और कुश्ती को आकर्षक स्कल्पचर्स के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा.
Published : May 22, 2026 at 7:20 PM IST
भरतपुर: भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए ) शहर को नई पहचान देने के लिए पंच गौरव योजना के तहत विशेष थीम आधारित सर्कल तैयार कर रहा है. शहर के मुख्य क्षेत्र स्थित मल्टीपरपज सर्कल को पंच गौरव सर्कल के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसमें भरतपुर की पहचान माने जाने वाले पांच प्रमुख गौरव शहद, सरसों तेल, कदम वृक्ष, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और कुश्ती को आकर्षक स्कल्पचर्स के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा. खास बात यह रहेगी कि ये स्कल्पचर वेस्ट मटेरियल से तैयार किए जा रहे हैं. शहर के अन्य पांच चौराहों का बीडीए करीब 44.88 करोड़ की लागत से कायाकल्प करेगा.
बीडीए एक्सईएन योगेश माथुर ने बताया कि पंच गौरव सर्कल लगभग तैयार हो चुका है. शहरवासियों में इसे लेकर खासा उत्साह है. यह भरतपुर शहर के लिए नई सौगात होगी, जिसे आधुनिक सोच और स्थानीय पहचान को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है.माथुर ने बताया कि पंच गौरव सर्कल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें वेस्ट टू आर्ट तकनीक का उपयोग किया गया है. सर्कल में लगाए सभी स्कल्पचर कबाड़ और अनुपयोगी वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं. इन स्कल्पचर्स को विशेषज्ञ कलाकारों ने डिजाइन किया है. बाहरी हिस्से में स्थानीय पत्थरों का उपयोग कर सौंदर्यीकरण किया गया है, जबकि आकर्षक लाइटिंग के जरिए इसे और भव्य स्वरूप दिया जा रहा है.
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शहद उपज के रूप में शामिल: योगेश माथुर ने बताया कि पंच गौरव सर्किल में भरतपुर में बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन होने के कारण शहद को उपज के रूप में शामिल किया गया है. इसके लिए पेड़ और मधुमक्खी के छत्ते की विशेष आकृति बनाई गई है. भरतपुर की पहचान रहे सरसों तेल को दर्शाने के लिए सरसों के पौधे का कलात्मक स्वरूप तैयार किया गया है.वनस्पति के प्रतीक के रूप में कदम वृक्ष को स्थान दिया है. पर्यटन की पहचान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाने के लिए दो सारस पक्षियों के बड़े स्कल्पचर बनाए गए. खेल क्षेत्र में भरतपुर की कुश्ती परंपरा को दर्शाने के लिए दांव लगाती दो महिला पहलवानों की कलाकृति तैयार की है. करीब 55 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे सर्कल को शहर के बीचोंबीच नए लैंडमार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है.
पांच बड़े चौराहों का भी होगा विकास: योगेश माथुर ने बताया कि पंच गौरव सर्कल के अलावा बीडीए शहर के पांच प्रमुख चौराहों शीशम तिराहा, काली बगीची, रेड क्रॉस सर्कल, ट्रैफिक चौराहा और सर्किट हाउस चौराहा का भी व्यापक विकास करने जा रहा है. इन परियोजनाओं पर करीब 44.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. एक्सईएन योगेश माथुर ने बताया कि इन चौराहों पर लंबे समय से ट्रैफिक मूवमेंट और सौंदर्यीकरण को लेकर समस्याएं सामने आ रही थीं. इसे देखते नया कंसेप्ट तैयार किया है. संबंधित ठेकेदारों को वर्कऑर्डर भी जारी कर दिए गए.
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काली बगीची और रेडक्रॉस सर्कल का काम शुरू: उन्होंने बताया कि काली बगीची सर्कल का क्षेत्र बड़ा होने के कारण वहां आसपास के नालों को ढककर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने का कार्य शुरू कर दिया. रेडक्रॉस सर्कल पर भी बड़े आकार का आधुनिक चौराहा विकसित किया जाएगा. इसके लिए डिजाइन और रूपरेखा तैयार हो चुकी है. शीशम तिराहा नेशनल हाईवे से जुड़ा होने के कारण वहां कुछ पोल और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम बाकी है. इनके हटते ही वहां भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. बीडीए का दावा है कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भरतपुर शहर को आधुनिक, व्यवस्थित और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा नया स्वरूप मिलेगा. इससे पर्यटन और शहर की सुंदरता दोनों को बढ़ावा मिलेगा.
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