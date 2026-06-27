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15 तरह के ड्राई फ्रूट्स से सजी भगवान की अनोखी पोशाक, 551 घंटे की सेवा के बाद शृंगार

ये पोशाक साल में सिर्फ एक बार, इसी महोत्सव के अवसर पर बनाई और धारण कराई जाती है.

A tableau of Lord Shri Krishna and Balarama adorned with fruits and dry fruits fruits.
भगवान श्री कृष्ण बलराम की फलों और ड्राई फ्रूट से सजी झांकी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 3:41 PM IST

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जयपुर: पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव के अवसर पर इस बार भगवान श्रीकृष्ण-बलराम, श्री श्री गौर-निताई और अन्य विग्रहों का विशेष शृंगार किया गया. भगवान के लिए 15 तरह के ड्राई फ्रूट्स से बनी विशेष पोशाक तैयार की गई. ये पोशाक साल में सिर्फ एक बार, इसी महोत्सव के अवसर पर बनाई और धारण कराई जाती है. इस पोशाक को करीब 12 सेवकों ने 551 घंटे में मिलकर तैयार किया.

गुप्त वृंदावन धाम मंदिर प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, किशमिश सहित कुल 15 प्रकार के सूखे मेवों का इस्तेमाल करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम और अन्य विग्रहों को विशेष पोशाक धारण कराई गई. ड्राई फ्रूट्स को बेहद सावधानी और बारीकी से सजाया ताकि पूरी पोशाक आकर्षक और संतुलित दिखे. ये पोशाक बनाने का काम पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव से लगभग एक महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था. सबसे पहले इसकी डिजाइन तैयार की गई. फिर सामग्री का चयन किया. इसके बाद ड्राइंग, कटिंग, प्रिंटिंग और स्टिचिंग का काम हुआ. आखिर में हर ड्राई फ्रूट को एक तय डिजाइन के अनुसार हाथों से सजाकर पोशाक को अंतिम रूप दिया गया.

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संतुलित और भव्य शृंगार : प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि ये केवल पोशाक नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. महीनों की योजना और सैकड़ों घंटों की सेवा के बाद तैयार होने वाला ये विशेष शृंगार हर साल पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव का प्रमुख आकर्षण बनता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अद्भुत ड्राई फ्रूट पोशाक में भगवान के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं. पोशाक की खास बात ये है कि इसका हर हिस्सा दोनों तरफ एक जैसा बनाया गया है, ताकि भगवान का शृंगार पूरी तरह संतुलित और भव्य दिखाई दे. इस बारीक कारीगरी के कारण पोशाक देखने में बेहद आकर्षक और अलौकिक नजर आती है.

Lord Sri Krishna, Balarama, and Subhadra-ji
भगवान श्रीकृष्ण, बलराम एवं सुभद्राजी (ETV Bharat Jaipur)

ड्राई फ्रूट्स और फलों से तैयार झांकी :भगवान के दरबार को रंग-बिरंगे फलों और सूखे मेवों से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया. सजावट में केले, आम, हरे सेब, लाल सेब, संतरे, मौसमी, अनानास, अंगूर, लीची और अन्य मौसमी फलों का उपयोग किया गया है. वहीं भगवान के विशेष शृंगार में बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, किशमिश सहित 15 प्रकार के उत्कृष्ट ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया गया.

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गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ा उत्सव :सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रमुख धार्मिक उत्सव है, जो भगवान श्रीचैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य लीलाओं की स्मृति में मनाया जाता है. ये उत्सव ज्येष्ठ माह की शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित होता है. मान्यता है कि नित्यानंद प्रभु ने कोलकाता के नर्सरी के पानीहाटी में ही रघुनाथ दास गोस्वामी को सभी वैष्णव भक्तों को चिड़ा (चिवड़ा) और दही का महाप्रसाद वितरित करने का आदेश दिया था. तभी से ये परंपरा 'चिड़ा-दही महोत्सव' के रूप में प्रसिद्ध हो गई. इस अवसर पर मंदिरों में भगवान का विशेष शृंगार किया जाता है. भव्य झांकियां सजाई जाती हैं. चिड़ा-दही के साथ अनेक प्रकार के फलों का महाभोग अर्पित किया जाता है.

Adornment of the Deity
भगवान का शृंगार (ETV Bharat Jaipur)

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