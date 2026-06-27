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15 तरह के ड्राई फ्रूट्स से सजी भगवान की अनोखी पोशाक, 551 घंटे की सेवा के बाद शृंगार

जयपुर: पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव के अवसर पर इस बार भगवान श्रीकृष्ण-बलराम, श्री श्री गौर-निताई और अन्य विग्रहों का विशेष शृंगार किया गया. भगवान के लिए 15 तरह के ड्राई फ्रूट्स से बनी विशेष पोशाक तैयार की गई. ये पोशाक साल में सिर्फ एक बार, इसी महोत्सव के अवसर पर बनाई और धारण कराई जाती है. इस पोशाक को करीब 12 सेवकों ने 551 घंटे में मिलकर तैयार किया.

गुप्त वृंदावन धाम मंदिर प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, अंजीर, किशमिश सहित कुल 15 प्रकार के सूखे मेवों का इस्तेमाल करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम और अन्य विग्रहों को विशेष पोशाक धारण कराई गई. ड्राई फ्रूट्स को बेहद सावधानी और बारीकी से सजाया ताकि पूरी पोशाक आकर्षक और संतुलित दिखे. ये पोशाक बनाने का काम पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव से लगभग एक महीने पहले ही शुरू कर दिया गया था. सबसे पहले इसकी डिजाइन तैयार की गई. फिर सामग्री का चयन किया. इसके बाद ड्राइंग, कटिंग, प्रिंटिंग और स्टिचिंग का काम हुआ. आखिर में हर ड्राई फ्रूट को एक तय डिजाइन के अनुसार हाथों से सजाकर पोशाक को अंतिम रूप दिया गया.

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संतुलित और भव्य शृंगार : प्रवक्ता सिद्ध स्वरूप दास ने बताया कि ये केवल पोशाक नहीं, बल्कि भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. महीनों की योजना और सैकड़ों घंटों की सेवा के बाद तैयार होने वाला ये विशेष शृंगार हर साल पानीहाटी चिड़ा-दही महोत्सव का प्रमुख आकर्षण बनता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अद्भुत ड्राई फ्रूट पोशाक में भगवान के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं. पोशाक की खास बात ये है कि इसका हर हिस्सा दोनों तरफ एक जैसा बनाया गया है, ताकि भगवान का शृंगार पूरी तरह संतुलित और भव्य दिखाई दे. इस बारीक कारीगरी के कारण पोशाक देखने में बेहद आकर्षक और अलौकिक नजर आती है.