पंचकूला के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से पंचकर्म टेक्निशियन कोर्स करने का अनोखा मौका, जानें एडमिशन की प्रक्रिया और आखिरी तारीख

अगर आप पंचकर्म टेक्निशियन कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), पंचकूला ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शिक्षा, उपचार, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने की कार्य योजना तैयार की है. इस साल आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विस्तार की दिशा में पंचकर्म टेक्नीशियन कोर्स शुरू किया जाएगा. संस्थान द्वारा नए कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी गई है.

शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के विस्तार पर फोकस: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब पमनानी के दिशा निर्देशों के तहत ओपीडी सेवाओं को प्रभावी बनाने के साथ शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के विस्तार पर विशेष फोकस किया जा रहा है. एनआईए द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंचकर्म टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं, कोर्स के लिए पंजीकरण शुल्क पांच सौ रुपये रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को आयुर्वेद से जुड़ने का अवसर मिल सके. 31 जनवरी तक संस्थान के वेबसाइट पर जाकर कोई भी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकता है.

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान पंचकूला में दाखिले का अवसर (Etv Bharat)

इन जगहों पर दे सकेंगे सेवाएं: बताया गया कि इस कोर्स का उद्देश्य पंचकर्म चिकित्सा में युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करना है, जो आयुर्वेदिक अस्पतालों, पंचकर्म केंद्रों और वेलनेस संस्थानों में अपनी सेवाएं दे सकेंगे. संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशिक्षित पंचकर्म टेक्निशियन आयुर्वेदिक उपचार प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे. यह कोर्स स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. क्योंकि इससे आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाओं में करियर बनाने वाले युवाओं को नया मंच मिलेगा. पंचकर्म टेक्नीशियन में दाखिला लेने के इच्छुक युवा संस्थान की अधिकारिक वेबसाइट https://panchkula.nia.edu.in पर विजिट कर सकते हैं.

पंचकर्म थेरेपी का लाभ: पंचकर्म विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अनुराग कुशल ने बताया कि "संस्थान में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ रोगी पंचकर्म थेरेपी का लाभ उठा रहे हैं. पंचकर्म कक्ष में वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोधारा, अभ्यंग आदि उपचार की सेवा उपलब्ध है. चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के लिए रोजाना पंचकर्म थेरेपी और फिजियोथेरेपी सुविधा दी जा रही है. इसके अलावा संस्थान द्वारा ईसीजी, लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे की सुविधा भी शुरू की गई है. इससे बड़ी संख्या में रोगियों को चिकित्सालय में उपचार एवं सेवाओं का लाभ मिल पा रहा है."

संपादक की पसंद

