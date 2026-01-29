ETV Bharat / state

नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, एमसीडी और मेट्रो वेस्ट की अनोखी पहल

नुक्कड़ नाटक की थीम बेहद रोचक है. दिल्ली को गंदगी से मुक्त कराने के लिए यमराज और चित्रगुप्त को धरती पर आना पड़ता है. हास्य, व्यंग्य और संवादों के ज़रिए यह दिखाया जाता है कि अगर इंसान ने अभी प्लास्टिक और कचरे पर नियंत्रण नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे. यही वजह है कि यह नुक्कड़ नाटक बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली को कूड़े और सिंगल यूज़ प्लास्टिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए अब जागरूकता का नया हथियार अपनाया गया है. नुक्कड़ नाटक दिल्ली नगर निगम और मेट्रो वेस्ट के संयुक्त प्रयास से चल रहा यह जन-जागरूकता अभियान लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हो रहा है. इस अभियान के तहत प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, कूड़े की पहचान और सही निस्तारण का संदेश नाट्य रूप में दिया जा रहा है.

नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक के खिलाफ अभियान: शाहदरा साउथ के अध्यक्ष राम किशोर शर्मा ने बताया कि नगर निगम और मेट्रो के संयुक्त प्रयास से लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की रचनात्मक पहल की ज़रूरत थी. नुक्कड़ नाटक बच्चों को प्रिय होता है, इसलिए स्कूल, कॉलेज, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर इसका मंचन किया जा रहा है, ताकि शुरुआत से ही सही आदतें विकसित की जा सकें.

सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना हानिकारक: नाटक के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग-अलग डिब्बों में कैसे डालना है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक पर्यावरण व स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है. इस संदेश को बार-बार दोहराया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में यह बात बैठ जाए. यह नुक्कड़ नाटक अब तक शाहदरा ज़ोन के 9 वार्डों में सफलतापूर्वक किया जा चुका है और 26 वार्डों में लगातार जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली नगर निगम और मेट्रो वेस्ट की अनोखी पहल (ETV Bharat)

मेट्रो वेस्ट के नुक्कड़ नाटक कोऑर्डिनेटर राजेश दुबे ने बताया कि इस अभियान का सकारात्मक असर साफ दिखाई दे रहा है. स्कूलों, कॉलेजों और नगर निगम के क्षेत्रों में लोगों की सोच बदल रही है यह पहल साबित कर रही है कि अगर संदेश सही तरीके से दिया जाए, तो समाज में बदलाव ज़रूर आता है.

