ETV Bharat / state

नये सत्र से हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अनूठी पहल, किताबों में हर टॉपिक के साथ एक्सपर्ट टीचर के वीडियो का QR CODE

फरीदाबादः हरियाणा में शिक्षा का तरीका अब पारंपरिक ढांचे से निकलकर डिजिटल दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब किताबें सिर्फ पढ़ने का माध्यम नहीं रह गई हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बच्चों के लिए समझने का एक नया और आसान रास्ता बन रही हैं. हरियाणा बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऐसी स्मार्ट किताबें लाया है, जिनमें हर चैप्टर के साथ QR कोड शामिल है, इन QR कोड्स की मदद से छात्र सीधे अपने मोबाइल पर उस विषय से जुड़े वीडियो देख सकेंगे यानि अब मुश्किल टॉपिक्स को समझना और भी आसान होगा.

क्यूआर कोड हर चैप्टर में छपा मिलेगाः सरकार स्कूल में पीजीटी शिक्षक अमित किशोर वशिष्ठ ने बताया कि "नौंवी से 12वीं कक्षा के छात्रों की किताबों पर अब क्यूआर कोड हर चैप्टर में छपा मिलेगा जिसके बाद उस चैप्टर का क्यूआर कोड स्कैन करके छात्र उस चैप्टर से जुड़ी वीडियो देखकर आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकेगा. इस पहल से छात्रों को खास तौर पर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषयों में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें हर चीज के लिए अलग से कोचिंग या ट्यूशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अक्सर ऐसा होता है कि क्लास में पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स सभी छात्रों को पूरी तरह समझ नहीं आता है. लेकिन अब बच्चे घर जाकर आराम से वीडियो के जरिए उन्हें दोबारा समझ सकेंगे."