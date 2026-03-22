ETV Bharat / state

नये सत्र से हरियाणा शिक्षा बोर्ड की अनूठी पहल, किताबों में हर टॉपिक के साथ एक्सपर्ट टीचर के वीडियो का QR CODE

स्कूली बच्चों के बेहतर समझ के लिए हरियाणा के सरकारी स्कूल के किताबों में एक्सपर्ट टीचर के वीडियो का QR CODE भी होगा.

EVERY CHAPTER WILL HAVE A QR CODE
छात्रों को टॉपिक समझाने के लिए वीडियो का QR code लिंक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 22, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबादः हरियाणा में शिक्षा का तरीका अब पारंपरिक ढांचे से निकलकर डिजिटल दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अब किताबें सिर्फ पढ़ने का माध्यम नहीं रह गई हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बच्चों के लिए समझने का एक नया और आसान रास्ता बन रही हैं. हरियाणा बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऐसी स्मार्ट किताबें लाया है, जिनमें हर चैप्टर के साथ QR कोड शामिल है, इन QR कोड्स की मदद से छात्र सीधे अपने मोबाइल पर उस विषय से जुड़े वीडियो देख सकेंगे यानि अब मुश्किल टॉपिक्स को समझना और भी आसान होगा.

क्यूआर कोड हर चैप्टर में छपा मिलेगाः सरकार स्कूल में पीजीटी शिक्षक अमित किशोर वशिष्ठ ने बताया कि "नौंवी से 12वीं कक्षा के छात्रों की किताबों पर अब क्यूआर कोड हर चैप्टर में छपा मिलेगा जिसके बाद उस चैप्टर का क्यूआर कोड स्कैन करके छात्र उस चैप्टर से जुड़ी वीडियो देखकर आसानी से सब्जेक्ट को समझ सकेगा. इस पहल से छात्रों को खास तौर पर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश जैसे विषयों में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें हर चीज के लिए अलग से कोचिंग या ट्यूशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. अक्सर ऐसा होता है कि क्लास में पढ़ाए गए कुछ टॉपिक्स सभी छात्रों को पूरी तरह समझ नहीं आता है. लेकिन अब बच्चे घर जाकर आराम से वीडियो के जरिए उन्हें दोबारा समझ सकेंगे."

पीजीटी शिक्षक अमित किशोर वशिष्ठ (Etv Bharat)

कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होने की उम्मीदः सबसे खास बात यह है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी और जितनी बार चाहे उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे उनके कॉन्सेप्ट और भी मजबूत होंगे. डिजिटल होती इस पढ़ाई का एक बड़ा फायदा यह भी है कि बच्चों को भारी-भरकम नोट्स और बार-बार किताबें ढोने की परेशानी से भी राहत मिलेगी.

छात्रों के सीखने के तरीके में बड़े बदलाव की संभावनाः हालांकि, इस योजना को अभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया है लेकिन आने वाले शैक्षणिक सत्र में इसके शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. अगर यह पहल सफल होती है तो निश्चित तौर पर यह छात्रों के सीखने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाएगी और पढ़ाई को ज्यादा आसान, प्रभावी और दिलचस्प बना देगी.

ये भी पढ़ें-चंडीगढ़ का अनोखा "टाइम बैंक"... यहां पैसा नहीं बल्कि जमा होता है समय, जानें लेन-देन का पूरा प्रोसेस

TAGGED:

हर चैप्टर पर होगा क्यूआर कोड
NEW TEACHING INITIATIVE
NEW TEACHING INITIATIVE IN HARYANA
EVERY CHAPTER WILL HAVE A QR CODE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.