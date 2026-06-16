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पशुओं के प्रति अनोखी मिसाल : मथुरा में वानर की मौत पर दुखी ग्रामीणों ने कराया भंडारा

बन्दर की मौत पर ग्रामीण दुखी. भंडारा. ( बंदर की प्रतीकात्मक फोटो- ईटीवी भारत )

मथुरा: पशुओं के साथ क्रूरता और अत्याचार की कई खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन मथुरा जनपद के शेरगढ़ इलाके के एक गांव में बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने शोक व्यक्त किया. इतना ही नहीं 8 दिन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया. इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भोजन किया. भोजन में अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए थे. बन्दर की मौत पर ग्रामीण दुखी. भंडारा. (ईटीवी भारत) बन्दर की मौत पर भंडारा जनपद की छाता तहसील क्षेत्र के आदमपुर गाँव मे बीते 8 दिन पहले एक बंदर की मौत हो गई. इसके बाद सेकड़ों ग्रामीणों ने मरे हुए बन्दर को रीति-रिवाज के साथ दफनाया गया और आज सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर मरे हुए बन्दर की याद में विशाल भंडारा कराया गया.