पशुओं के प्रति अनोखी मिसाल : मथुरा में वानर की मौत पर दुखी ग्रामीणों ने कराया भंडारा
बंदर की मौत के बाद गांववालों ने शोक व्यक्त किया. इतना ही नहीं 8 दिन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 5:27 PM IST
मथुरा: पशुओं के साथ क्रूरता और अत्याचार की कई खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन मथुरा जनपद के शेरगढ़ इलाके के एक गांव में बंदर की मौत के बाद गांव वालों ने शोक व्यक्त किया. इतना ही नहीं 8 दिन के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया.
इस भंडारे में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भोजन किया. भोजन में अनेक प्रकार के पकवान बनाए गए थे.
बन्दर की मौत पर भंडारा
जनपद की छाता तहसील क्षेत्र के आदमपुर गाँव मे बीते 8 दिन पहले एक बंदर की मौत हो गई. इसके बाद सेकड़ों ग्रामीणों ने मरे हुए बन्दर को रीति-रिवाज के साथ दफनाया गया और आज सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर मरे हुए बन्दर की याद में विशाल भंडारा कराया गया.
इसमें अनेक प्रकार के व्यंजन पूरी, सब्जी, हलवा, गुलाब, जामुन की दावत दी गई थी. गांव के सैकड़ों ग्रामीण भोजन करने पहुंचे और भोजन किया गया.
बताया गया कि बन्दर ने कभी भी किसी ग्रामीण को नहीं काटा था. और सुबह-शाम इधर-उधर घरों मैं रोटी मांगने आता था.
जानवर के प्रति अनोखी मिसाल
हर रोज इधर-उधर की खबर मिलती हैं कि पशुओं ओर जानवरों के साथ अत्याचार की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज के दौर मे पशु ओर जानवर के प्रति अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां बंदर के मरने के बाद भोजन गांव मे कराया गया.
गांव के यादराम तिवारी ने बताया कि गांव में 8 दिन पहले एक बन्दर की मौत हो गयी थी. उसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर मरे हुए बन्दर का हिंदू रीति-रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया. और उस बन्दर की याद में भंडारा कराया गया. इस भंडारे में कोई भी व्यक्ति खा सकता था. इसमें सैकड़ों लोगों ने भोजन किया.