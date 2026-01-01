ETV Bharat / state

सवाईमाधोपुर: अंबेडकर योजना की सब्सिडी के एवज में रिश्वत लेते UDC गिरफ्तार

सवाईमाधोपुर: एसीबी ने गुरुवार को नए साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. एसीबी ने जिला उद्योग केंद्र के यूडीसी सूर्य प्रकाश नामा को 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. आरोपी ने अंबेडकर प्रोत्साहन योजना के तहत परिवादी के खाते में डाली जाने वाली सब्सिडी की राशि के एवज में रिश्वत की मांग की थी.

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद चौधरी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर मामले की शिकायत की थी. इस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया. शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी ने आज परिवादी को 25,000 रुपए देकर भेजा. यह राशि यूडीसी को उसके कार्यालय में दी. इसी दौरान एसीबी ने आरोपी सूर्य प्रकाश नामा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी की टीम ने अन्य सरकारी दस्तावेजों की भी छानबीन की है.

