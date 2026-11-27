घर के आंगन में खेल रही दो साल की मासूम पर लेपर्ड ने किया हमला, बच्ची की मौत
घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची.
Published : November 27, 2026 at 9:50 AM IST
उदयपुरः जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धामधर गांव में घर के आंगन में खेल रही दो साल की मासूम पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया. लेपर्ड के हमले में गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
नीलम के चचेरे चाचा रमेश मीणा ने बताया कि गुरुवार रात दो वर्षीय मासूम घर के आंगन में खेल रही थी, जबकि उसकी मां घर के अंदर खाना बना रही थी. इसी दौरान पहाड़ी की तरफ से आए लेपर्ड ने मकान की छत से नीचे छलांग लगा दी और बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची की चीख सुनकर परिवार के लोग बाहर दौड़े. परिजनों को आता देख लेपर्ड मौके से भाग गया. आंगन में बच्ची खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. परिजन उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम के पिता सुरेश मीणा झामरकोटड़ा फैक्ट्री में हेल्पर का काम करते हैं. परिवार में दो साल की मासूम के अलावा सात साल का एक बेटा भी है.
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पहाड़ी और जंगल के पास बसा है गांवः नीलम के चचेरे चाचा रमेश मीणा के मुताबिक, परिवार को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि घर के आंगन में खेल रही बच्ची पर इस तरह हमला हो जाएगा. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. धामधर गांव पहाड़ी क्षेत्र के नजदीक बसा हुआ है. यहां पहाड़ी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर मकान बने हुए हैं. गांव के पास झामरकोटड़ा का पहाड़ी इलाका और जंगल होने के कारण वन्यजीवों की आवाजाही की आशंका बनी रहती है.
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वन विभाग ने लगाए दो पिंजरेः घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. गिर्वा तहसीलदार गणेश कुमार विजयवर्गीय और वन अधिकारी राजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया. वन अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मकान के आसपास दो पिंजरे और पांच कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं. विभाग की टीम इलाके में निगरानी कर रही है, ताकि लेपर्ड की मूवमेंट का पता लगाया जा सके.