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घर के आंगन में खेल रही दो साल की मासूम पर लेपर्ड ने किया हमला, बच्ची की मौत

घटना की जानकारी लेते अधिकारी. ( ETV Bharat udaipur )

उदयपुरः जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर धामधर गांव में घर के आंगन में खेल रही दो साल की मासूम पर लेपर्ड ने अचानक हमला कर दिया. लेपर्ड के हमले में गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

नीलम के चचेरे चाचा रमेश मीणा ने बताया कि गुरुवार रात दो वर्षीय मासूम घर के आंगन में खेल रही थी, जबकि उसकी मां घर के अंदर खाना बना रही थी. इसी दौरान पहाड़ी की तरफ से आए लेपर्ड ने मकान की छत से नीचे छलांग लगा दी और बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची की चीख सुनकर परिवार के लोग बाहर दौड़े. परिजनों को आता देख लेपर्ड मौके से भाग गया. आंगन में बच्ची खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. परिजन उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. मासूम के पिता सुरेश मीणा झामरकोटड़ा फैक्ट्री में हेल्पर का काम करते हैं. परिवार में दो साल की मासूम के अलावा सात साल का एक बेटा भी है.