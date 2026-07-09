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धौलपुर में हादसा: बारिश से दो मंजिला मकान भरभरा कर ढहा, परिवार के 6 लोग घायल

धौलपुर जिले में लगातार बारिश की वजह से मनिया थाना क्षेत्र के कैलाश पुरा गांव में दो मंजिला पक्का मकान ढह गया.

धौलपुर में गिरा मकान
धौलपुर में गिरा मकान (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 3:41 PM IST

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धौलपुर: जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण मनिया थाना क्षेत्र के कैलाश पुरा गांव में एक दो मंजिला पक्का मकान अचानक भरभरा कर ढह गया. मलबे में दबने से परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए. घायलों को स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. दो की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें चिकित्सकों ने जयपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया है.

हादसे के समय सो रहा था परिवार: मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और जायजा लिया. हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि यह हादसा कैलाश पुरा गांव में हुआ. परिवार के सभी सदस्य मकान की दूसरी मंजिल पर गहरी नींद में सो रहे थे. अचानक तेज बारिश के चलते पक्का मकान ढह गया. धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और उन्होंने निजी स्तर पर मलबे से सभी को रेस्क्यू किया.

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घायलों का इलाज जारी: घटना के तुरंत बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद रूप सिंह बघेल (45) पुत्र विजय सिंह बघेल और 10 वर्षीय शीतल की हालत गंभीर पाए जाने पर उन्हें जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे में घायल व्यक्तियों में हेमलता (40) पत्नी रूप सिंह, अंशु (12), खुशबू (15), बबिता (14), शीतल (10) और मधु (17) शामिल हैं. सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य हैं. बाकी घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है.

दो की हालत नाजुक: मलबे में दबने से रूप सिंह और 10 साल की बच्ची शीतल गंभीर रूप से घायल हुई हैं. दोनों कोमा में चले गए हैं. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. समरवीर ने बताया कि दोनों को इमरजेंसी में सघन उपचार दिया गया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया.

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