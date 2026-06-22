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'ऑनलाइन पौधे मंगवाओ, विस्थापित गांव गोद लो': रणथंभौर CSR कॉन्क्लेव में वन मंत्री की उद्योगपतियों से अपील

CSR कॉन्क्लेव में वन मंत्री के साथ मौजूद उद्योगपति ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाईमाधोपुर: वनमंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने देश में पहली बार यह व्यवस्था विकसित की है, जिसमें बिना नर्सरी जाए भी लोग ऑनलाइन पौधे मंगवा सकते हैं. राजस्थान में पहली बार संभाग स्तर पर वन मेले लगाए गए, जो आगामी समय में जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि राजस्थान वन विभाग को जब-जब फंड की आवश्यकता हुई, आपने विशेष सहयोग किया. वन विभाग को समय-समय पर वाहन, संसाधन उपलब्ध कराए. उद्योगपतियों के सहयोग से जंगल में वन चौकियां स्थापित की गईं. वे रणथंभौर में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सवाई माधोपुर स्थित होटल सवाई विलास में आयोजित दो दिवसीय CSR कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. इसमें प्रदेशभर के उद्योगपति और वनाधिकारी जुटे. कॉन्क्लेव का उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है. कॉन्क्लेव की अध्यक्षता वन विभाग के एसीएस आनंद कुमार ने की. कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए उद्योगपति शामिल हुए.