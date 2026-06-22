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'ऑनलाइन पौधे मंगवाओ, विस्थापित गांव गोद लो': रणथंभौर CSR कॉन्क्लेव में वन मंत्री की उद्योगपतियों से अपील

वनमंत्री ने कहा कि साल 2022 में वनविभाग की ओर से विस्थापित परिवारों के पैकेज में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन यह काफी नहीं है.

CSR CONCLAVE IN RANTHAMBORE
CSR कॉन्क्लेव में वन मंत्री के साथ मौजूद उद्योगपति (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
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सवाईमाधोपुर: वनमंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने देश में पहली बार यह व्यवस्था विकसित की है, जिसमें बिना नर्सरी जाए भी लोग ऑनलाइन पौधे मंगवा सकते हैं. राजस्थान में पहली बार संभाग स्तर पर वन मेले लगाए गए, जो आगामी समय में जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि राजस्थान वन विभाग को जब-जब फंड की आवश्यकता हुई, आपने विशेष सहयोग किया. वन विभाग को समय-समय पर वाहन, संसाधन उपलब्ध कराए. उद्योगपतियों के सहयोग से जंगल में वन चौकियां स्थापित की गईं.

वे रणथंभौर में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर सवाई माधोपुर स्थित होटल सवाई विलास में आयोजित दो दिवसीय CSR कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे. इसमें प्रदेशभर के उद्योगपति और वनाधिकारी जुटे. कॉन्क्लेव का उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करना है. कॉन्क्लेव की अध्यक्षता वन विभाग के एसीएस आनंद कुमार ने की. कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए उद्योगपति शामिल हुए.

वनमंत्री संजय शर्मा (ETV Bharat Swaimadhopur)

पढें: वन्यजीव संरक्षण के योद्धा: 'मछली' व 'वन्य प्राणी मित्र' पुरस्कार से नवाजे गए

संभाग स्तर पर वन मेले: वन मंत्री ने कहा कि अब ऑनलाइन पौधे मंगवाने की व्यवस्था भी की जा रही है. राजस्थान में पहली बार संभाग स्तर पर वन मेले लगाए गए, जो आगामी समय में जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे. वन मंत्री ने कॉन्क्लेव में मौजूद उद्योगपतियों से अब जंगलों से विस्थापित होने वाले गांवों की मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि साल 2022 में वन विभाग की ओर से विस्थापित परिवारों के पैकेज में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन यह काफी नहीं है. फिलहाल, वन विभाग की ओर से विस्थापित परिवारों को जो जमीन आवंटित की जा रही है, वह उबड़-खाबड़ होती है, जिसके चलते विस्थापित परिवार वहां जाने से हिचकते हैं. उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए इन उबड़-खाबड़ जमीनों पर उद्योगपति विस्थापित गांवों को गोद लेकर अच्छी सुविधायुक्त कॉलोनी विकसित करने में CSR फंड से सहयोग करें. उन्होंने रणथंभौर में क्षमता से अधिक बाघों की संख्या को लेकर कहा कि अभी बाघों को विस्थापित करने की आवश्यकता कम है. आने वाले समय में रामगढ़ विषधारी, मुकंदरा विस्थापित किया जा सकता है, लेकिन अभी आवश्यकता कम है.

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