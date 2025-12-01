ETV Bharat / state

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जिप्सी की ओर भागा टस्कर हाथी, पर्यटकों के उड़े होश

टस्कर हाथी को जिप्सी की ओर दौड़ते देख पर्यटकों में हड़कंप मच गया

AMANGARH TIGER RESERVE IN RAMNAGAR
पर्यटकों की जिप्सी की ओर दौड़ता हाथी (Photo courtesy: Nature Guide)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 1, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
रामनगर/बिजनौर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से डराने और रोमांचित करने वाली तस्वीरें आती रहती हैं. उत्तराखंड में वन्य जीवों के सबसे बड़े बसेरे से लगे बिजनौर में स्थित टाइगर रिजर्व से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाएंगे. वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं और जो आवाजें आ रही हैं, वो उन पर्यटकों पर बीती घटना को खुद बयां कर रही हैं.

पर्यटकों की जिप्सी की ओर दौड़ा टस्कर हाथी: दरअसल सीटीआर (Corbett Tiger Reserve) से लगे यूपी के बिजनौर जिले में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जंगल सफारी के दौरान एक जिप्सी के पीछे अचानक एक टस्कर हाथी दौड़ पड़ा. हाथी को अपनी ओर आता देख जिप्सी में बैठे पर्यटकों की धड़कनें तेज हो गईं. घबराए पर्यटक जिप्सी चालक के ऊपर चिल्ली उठे. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक महिला और पुरुष पर्यटक बार-बार कह रहे हैं, भगाइए, भगाइए प्लीज...भगाओ, भगाओ... जिप्सी भगाओ…हाथी हमारी ओर आ रहा है...

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी ने मचाया हड़कंप (video courtesy: Nature Guide)

जंगल सफारी के दौरान हुई घटना: बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई, जब जंगल सफारी के दौरान जिप्सी एक सामान्य रूट से गुजर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था. जिप्सी में सवार पर्यटक वन्य जीवन का आनंद ले रहे थे. अचानक घने जंगल से एक विशाल टस्कर हाथी सड़क पर निकल आया. देखते ही देखते हाथी जिप्सी की ओर बढ़ने लगा. पहले धीरे-धीरे चल रहे टस्कर हाथी ने चंद सेकंड में अपनी रफ्तार बढ़ाई और जिप्सी का पीछा करना शुरू कर दिया. इस दौरान चालक ने साहस दिखाते हुए जिप्सी को कंट्रोल में रखा. आक्रामक हुए हाथी से उचित दूरी बनाते हुए अपने वाहन को आगे बढ़ाया.

नेचर गाइड ने ये बताया: नेचर गाइड ऋषभ ने बताया कि-

ऐसी घटनाएं जंगल सफारी के दौरान कई बार देखने को मिलती हैं. वन्य जीवों के व्यवहार को समझना बेहद जरूरी होता है. इग्नोर करने पर छोटी सी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है. प्रशिक्षित जिप्सी चालक ऐसे तनावपूर्ण हालात में घबराते नहीं है. अपने अनुभव से वो वाहन को वन्य जीव को बिना उकसाए सुरक्षित निकाल लेते हैं.
-ऋषभ, नेचर गाइड-

अक्सर निकल आते हैं टस्कर हाथी: नेचर गाइड का कहना है कि टस्कर हाथी अक्सर अचानक रोड पर आ जाते हैं. कभी-कभी किसी आवाज, गंध या हलचल से उत्तेजित होकर पीछा भी कर लेते हैं. ऐसे समय में सबसे अहम होता है कि जिप्सी चालक और गाइड शांत रहें. पर्यटकों को भी शांत रहने के लिए कहें.

पर्यटकों ने मोबाइल में रिकॉर्ड की घटना: यह पूरा घटनाक्रम पर्यटकों द्वारा अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग जहां हाथी की तेज रफ्तार से चौंक गए, वहीं चालक और गाइड की समझदारी की भी सराहना कर रहे हैं.

कॉर्बेट पार्क वन्य जीवों से समृद्ध है: अमानगढ़ और कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में लगातार बढ़ती वन्यजीवों की गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि जंगल अपने भरपूर प्राकृतिक स्वरूप में है. साथ ही यह भी याद दिलाता है कि जंगल में सफारी हमेशा सावधानीपूर्वक, नियमों का पालन करते हुए विशेषज्ञों की सलाह के साथ ही करनी चाहिए.
