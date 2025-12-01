ETV Bharat / state

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जिप्सी की ओर भागा टस्कर हाथी, पर्यटकों के उड़े होश

रामनगर/बिजनौर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से डराने और रोमांचित करने वाली तस्वीरें आती रहती हैं. उत्तराखंड में वन्य जीवों के सबसे बड़े बसेरे से लगे बिजनौर में स्थित टाइगर रिजर्व से भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी के पसीने छूट जाएंगे. वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं और जो आवाजें आ रही हैं, वो उन पर्यटकों पर बीती घटना को खुद बयां कर रही हैं.

पर्यटकों की जिप्सी की ओर दौड़ा टस्कर हाथी: दरअसल सीटीआर (Corbett Tiger Reserve) से लगे यूपी के बिजनौर जिले में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिज़र्व से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. यहां जंगल सफारी के दौरान एक जिप्सी के पीछे अचानक एक टस्कर हाथी दौड़ पड़ा. हाथी को अपनी ओर आता देख जिप्सी में बैठे पर्यटकों की धड़कनें तेज हो गईं. घबराए पर्यटक जिप्सी चालक के ऊपर चिल्ली उठे. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक महिला और पुरुष पर्यटक बार-बार कह रहे हैं, भगाइए, भगाइए प्लीज...भगाओ, भगाओ... जिप्सी भगाओ…हाथी हमारी ओर आ रहा है...

अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी ने मचाया हड़कंप (video courtesy: Nature Guide)

जंगल सफारी के दौरान हुई घटना: बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई, जब जंगल सफारी के दौरान जिप्सी एक सामान्य रूट से गुजर रही थी. सब कुछ ठीक चल रहा था. जिप्सी में सवार पर्यटक वन्य जीवन का आनंद ले रहे थे. अचानक घने जंगल से एक विशाल टस्कर हाथी सड़क पर निकल आया. देखते ही देखते हाथी जिप्सी की ओर बढ़ने लगा. पहले धीरे-धीरे चल रहे टस्कर हाथी ने चंद सेकंड में अपनी रफ्तार बढ़ाई और जिप्सी का पीछा करना शुरू कर दिया. इस दौरान चालक ने साहस दिखाते हुए जिप्सी को कंट्रोल में रखा. आक्रामक हुए हाथी से उचित दूरी बनाते हुए अपने वाहन को आगे बढ़ाया.