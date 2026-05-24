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कौशाम्बी में हाईवे पर पलटा बकरियों से भरा ट्रक; मरी और घायल बकरियों को ले जाने की मची होड़, घायलों को भर्ती कराया गया

कौशाम्बी : जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. नेशनल हाईवे पर रविवार को बकरियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस भीषण हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दर्दनाक हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए घायलों की मदद करने के बजाय बकरियों को ले जाने की होड़ मच गई. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

थानाध्यक्ष कोखराज चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. जिसकी वजह से ट्रक में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ट्रक में बकरी लदी हुईं थीं. कई बकरियां मर गई हैं और कई घायल हैं. बकरी ले जाने के मामले में उन्होंने बताया कि वीडियो से आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



मामला कोखराज थाना क्षेत्र के टेढ़ी मोड़ के पास का बताया जा रहा है. जहां रविवार को नेशनल हाईवे पर बकरियों से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई, ट्रक में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गये. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरी और गंभीर रूप से घायल बकरियों को लोग कंधे और सड़क पर घसीटकर ले जा रहे हैं.