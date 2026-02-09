मंदिर दर्शन करने जा रही तीन युवतियों को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की मौत
कंवलियास के त्रिदेव महादेव के दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है. स्थानीय निवासियों ने यहां पुलिस निगरानी बढ़ाने की मांग की.
Published : February 9, 2026 at 1:49 PM IST
भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के सरेरी गांव के निकट सोमवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां तीन युवतियां एक स्कूटी पर सवार होकर प्रसिद्ध त्रिनेत्र महादेव के दर्शन करने जा रही थीं, इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक का इलाज जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर मौके पर पहुंचे और दोनों मृतक के शव रायला सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू की.
थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि तीन युवतियां कंवलियास में प्रसिद्ध त्रिनेत्र महादेव के दर्शन करने सोमवार को जा रही थीं. इसी दौरान सरेरी चौराहे के निकट एक अज्ञात ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके कारण 28 वर्षीय रेखा पुत्री गणपत लाल बलाई और 36 वर्षीय सीता पत्नी रामावतार धोबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय चंचल पुत्री सोहनलाल नायक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. सीता के एक बेटा और एक बेटी है.
पढ़ें: कोटा में बड़ा हादसा: तीन मंजिला बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत, मलबे में दबे 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया
दुर्घटना की सूचना मिलते ही गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को रायला समुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया और यातायात सुचारु किया. इस मामले में पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों ने लगातार हाईवे पर हो रहे हादसे को लेकर पुलिस के सामने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कवलियास गांव के पास स्थित प्रसिद्ध त्रिदेव महादेव के दर्शन करने हाईवे से पैदल आते हैं, ऐसे में पुलिस हाईवे पर निगरानी बढ़ाए, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या न हो.