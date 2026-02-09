ETV Bharat / state

मंदिर दर्शन करने जा रही तीन युवतियों को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की मौत

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले भीलवाड़ा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के सरेरी गांव के निकट सोमवार को बड़ा हादसा हुआ. यहां तीन युवतियां एक स्कूटी पर सवार होकर प्रसिद्ध त्रिनेत्र महादेव के दर्शन करने जा रही थीं, इसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण दो युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक का इलाज जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर मौके पर पहुंचे और दोनों मृतक के शव रायला सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर जांच शुरू की.

थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि तीन युवतियां कंवलियास में प्रसिद्ध त्रिनेत्र महादेव के दर्शन करने सोमवार को जा रही थीं. इसी दौरान सरेरी चौराहे के निकट एक अज्ञात ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके कारण 28 वर्षीय रेखा पुत्री गणपत लाल बलाई और 36 वर्षीय सीता पत्नी रामावतार धोबी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय चंचल पुत्री सोहनलाल नायक गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. सीता के एक बेटा और एक बेटी है.