खनन सामग्री ले जा रहे ट्रक चालक का लालकुआं एनएच पर तांडव, कई वाहनों को मारी टक्कर

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर खनन सामग्री लाद कर ले जा रहे ट्रक ने खूब तांडव मचाया. नशे में चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया. हादसे में कैंची धाम से लौट रहे यूपी और दिल्ली निवासी श्रद्धाओं की कार क्षतिग्रस्त हो गई. इसके साथ ही ट्रक ने एक टेंपो और बाइक सवार को भी पीछे से टक्कर मारी है. गनीमत रही कि हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. चालक को हिरासत में लिया है. कोतवाली पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

नशे में धुत ट्रक चालक ने नेशनल हाईवे पर मचाया तांडव: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में नशे में धुत एक ट्रक चालक ने नेशनल हाईवे कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस दौरान ट्रक की टक्कर से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के कारण कुछ देर तक हाईवे पर जाम भी लगा रहा. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में लिया है.

ट्रक से कई वाहनों को मारी टक्कर: जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात नेशनल हाईवे 109 पर नशे में धुत एक ट्रक चालक ने तेल डिपो के पास एक ऑटो को टक्कर मारी. इसके बावजूद चालक हाईवे पर ट्रक को दौड़ाता रहा. कुछ आगे जाने के बाद चालक ने एक स्कॉर्पियो और बरेली नंबर की एक कार को टक्कर मार कर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों की जान को नुकसान नहीं हुआ.