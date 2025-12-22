ETV Bharat / state

भारतमाला हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में आग लगने से चालक जिंदा जला

जोधपुर: ओसियां थाना क्षेत्र के गगाड़ी इलाके में रतन नगर और चंडालिया गांव के बीच भारतमाला हाईवे पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मूंगफली से लदा ट्रक और टाइल्स बनाने वाली मिट्टी से भरा ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में ट्रेलर का चालक जिंदा जल गया, जबकि खलासी के भी आग में फंसकर मरने की आशंका है. उसका अभी तक पता नहीं चल सका है.

थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रेलर रात करीब 10 बजे हाईवे पर पहुंचा था. आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ा. टक्कर के बाद ट्रेलर के केबिन में तुरंत आग लग गई और लपटें भड़क उठीं. चालक केबिन में ही फंस गया और जिंदा जल गया. आग इतनी तेजी से फैली कि मूंगफली से लदा ट्रक भी चपेट में आ गया. मूंगफली के जलने से आग और विकराल हो गई, जिसे बुझाने में रात 1 बजे तक समय लग गया.