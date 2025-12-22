ETV Bharat / state

भारतमाला हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में आग लगने से चालक जिंदा जला

जोधपुर में भारतमाला हाईवे पर मूंगफली से लदे ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में आग लग गई, जिसमें ट्रेलर चालक जिंदा जल गया.

ट्रक और ट्रेलर की टक्कर
ट्रक और ट्रेलर की टक्कर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 9:07 AM IST

जोधपुर: ओसियां थाना क्षेत्र के गगाड़ी इलाके में रतन नगर और चंडालिया गांव के बीच भारतमाला हाईवे पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. मूंगफली से लदा ट्रक और टाइल्स बनाने वाली मिट्टी से भरा ट्रेलर आपस में टकरा गए, जिसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. इस हादसे में ट्रेलर का चालक जिंदा जल गया, जबकि खलासी के भी आग में फंसकर मरने की आशंका है. उसका अभी तक पता नहीं चल सका है.

थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रेलर रात करीब 10 बजे हाईवे पर पहुंचा था. आगे चल रहे मूंगफली से भरे ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा भिड़ा. टक्कर के बाद ट्रेलर के केबिन में तुरंत आग लग गई और लपटें भड़क उठीं. चालक केबिन में ही फंस गया और जिंदा जल गया. आग इतनी तेजी से फैली कि मूंगफली से लदा ट्रक भी चपेट में आ गया. मूंगफली के जलने से आग और विकराल हो गई, जिसे बुझाने में रात 1 बजे तक समय लग गया.

ट्रक चालक की जान बची: ट्रक चालक सतर्क रहा और पीछे आग लगने का पता चलते ही वाहन से कूदकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई. आग बुझाने में सरकारी दमकल देरी से पहुंची, लेकिन इससे पहले आसपास के ग्रामीणों ने अपनी पानी की टैंकरें लेकर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. इस दौरान हाईवे पर यातायात डायवर्ट करना पड़ा. थानाधिकारी ने बताया कि मृतक ट्रेलर चालक की अभी पहचान नहीं हो पाई है. खलासी की मौजूदगी की पुष्टि फॉरेंसिक जांच (FSL) के बाद होगी. हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है.

