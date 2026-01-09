ETV Bharat / state

डोम्बारी बुरू में उमड़ा जनसैलाब, बिरसा उलगुलान के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

खूंटी में बिरसा उलगुलान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.

A tribute ceremony at Dombari Buru to commemorate martyrs of Birsa Ulgulan movement in Khunti
बिरसा मुंडा की प्रतिमा, खूंटी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 9, 2026 at 9:04 PM IST

खूंटीः बिरसा उलगुलान के शहीदों को नमन करने शुक्रवार को डोम्बारी बुरू में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा, कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, पूर्व विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे.

इन तमाम नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. साथ ही अंग्रेजों की गोलीबारी में शहीद हुए वीरों की स्मृति में स्थापित शिला पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया.

बिरसा उलगुलान के शहीदों को श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डोम्बारी बुरू केवल एक स्थल नहीं, बल्कि यह जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का आधार है और समाज की एकजुटता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है.

A tribute ceremony at Dombari Buru to commemorate martyrs of Birsa Ulgulan movement in Khunti
डोम्बारी बुरू में श्रद्धांजलि समारोह में मौजूद नेता (ETV Bharat)

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस उलगुलान की शुरुआत की थी, उसने आदिवासी समाज को जागरूकता और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया. अब जरूरत है कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और संवैधानिक रूप से विकास का रास्ता चुनें. उन्होंने खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे घटनाओं का पर्दाफाश होना चाहिए.

A tribute ceremony at Dombari Buru to commemorate martyrs of Birsa Ulgulan movement in Khunti
डोम्बारी बुरू में श्रद्धांजलि समारोह (ETV Bharat)

वहीं, खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा की शिक्षाओं पर अमल करते हुए समाज को अपनी परंपरा, संस्कृति और रीति-रिवाजों को संभालते हुए राज्य और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए.

इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को भावनात्मक बना दिया. जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहादत दिवस के इस आयोजन में भाग लिया. इस मेला में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और पारंपरिक खेलों का भी आयोजन हुआ.

