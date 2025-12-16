ETV Bharat / state

लेन देन विवाद: कोटपूतली से ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण, ऑफिस में तोड़फोड़

चार दिन में अपहरण की दूसरी वारदात कोटपूतली पुलिस के सामने खुली चुनौती है.

Transport businessman kidnapped
ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण (ETV Bharat Kotputli)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 9:04 AM IST

2 Min Read
कोटपूतली: जिले में बदमाश बेखौफ हैं. चार दिन पहले प्रोपर्टी डीलर के दिनदहाड़े अपहरण के बाद बदमाशों ने सोमवार शाम एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण कर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी. गाड़ियों से आए आधा दर्जन बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट व्यापारी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की. व्यापारी के अपहरण से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही कोटपूतली पुलिस ने नाकेबंदी कराई. पुलिस ने देर रात ट्रांसपोर्ट व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया.

कोटपूतली डीएसपी राजेंद्र बुरडक ने बताया कि हाईवे पर डेंटल कॉलेज के पास खेमजी मोटर्स के नाम से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में तोड़फोड़ और उसके मालिक के अपहरण की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और जिले में तुरंत नाकाबंदी कराई. बदमाशों की तलाश है. बदमाशों की लोकेशन हरियाणा के बावल में आई. इस पर हरियाणा पुलिस से संपर्क किया है. पूरे मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा.

देर रात छुड़ाया : पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र बुरडक ने बताया कि ट्रांसपोर्ट व्यापारी को सोमवार देर रात सही सलामत बरामद कर लिया गया. पूछताछ में सामने आया कि व्यापारी और बदमाशों के बीच लेनदेन का मामला था.इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था.देर शाम आधा दर्जन लोग ट्रांसपोर्ट व्यापारी के दफ्तर आए और आते ही तोड़फोड़ कर दी और व्यापारी को उठा ले गए.फिलहाल पीड़ित ने मामला दर्ज नहीं कराया है.

चार दिन पहले प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण: चार दिन पहले कोटपूतली कस्बे से दिनदहाड़े प्रोपर्टी डीलर का अपहरण किया गया था. इसमें पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश डीलर को नीमकाथाना क्षेत्र में छोड़ गए थे, लेकिन चार दिन बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई.

