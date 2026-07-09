ETV Bharat / state

बूंदी सड़क हादसा: टायर फटने के बाद ट्रेलर हुआ अनियंत्रित, 5 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

ट्रेलर टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: जयपुर-कोटा-बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना से हाईवे को हड़कंप मच गया. चित्तौड़ रोड पुलिया के पास तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रेलर का अचानक अगला टायर फट गया, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित ट्रेलर पहले सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकराया और फिर देखते-ही-देखते पांच भारी वाहनों की टक्कर हो गई. वाहन हुए क्षतिग्रस्त: हाईवे आरपीओ सत्तू शर्मा ने बताया कि इस हादसे में चार ट्रेलर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि छह लोग घायल हो गए. हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए. ट्रेलर चालक करीब आधे घंटे तक क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा रहा. स्थानीय लोगों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्रेन की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. इसे भी पढ़ें- नागौर में ट्रेलर और कार में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: इस भीषण दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तेज रफ्तार ट्रेलर का टायर फटते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है. ट्रेलर पहले ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारता है और फिर लगातार तीन अन्य ट्रेलरों से टकराता चला जाता है. टक्कर की आवाज और उठती धूल ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है. हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली का आधा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया.