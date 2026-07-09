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बूंदी सड़क हादसा: टायर फटने के बाद ट्रेलर हुआ अनियंत्रित, 5 वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोग घायल

जयपुर-कोटा-बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चित्तौड़ रोड पुलिया के पास ट्रेलर के टायर फटा गया. हादसे में चार ट्रेलर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली क्षतिग्रस्त.

Bundi Trailer accident
ट्रेलर टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जयपुर-कोटा-बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना से हाईवे को हड़कंप मच गया. चित्तौड़ रोड पुलिया के पास तेज रफ्तार से जा रहे एक ट्रेलर का अचानक अगला टायर फट गया, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित ट्रेलर पहले सड़क किनारे खड़े एक ट्रेलर से टकराया और फिर देखते-ही-देखते पांच भारी वाहनों की टक्कर हो गई.

वाहन हुए क्षतिग्रस्त: हाईवे आरपीओ सत्तू शर्मा ने बताया कि इस हादसे में चार ट्रेलर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि छह लोग घायल हो गए. हादसे की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई वाहनों के अगले हिस्से पूरी तरह चकनाचूर हो गए. ट्रेलर चालक करीब आधे घंटे तक क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा रहा. स्थानीय लोगों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से क्रेन की मदद से उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

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हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने: इस भीषण दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि तेज रफ्तार ट्रेलर का टायर फटते ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है. ट्रेलर पहले ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारता है और फिर लगातार तीन अन्य ट्रेलरों से टकराता चला जाता है. टक्कर की आवाज और उठती धूल ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच जाती है. हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली का आधा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया.

आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक: दुर्घटना के दौरान बीच में फंसा ट्रेलर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ. चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और खुद बाहर नहीं निकल पाया. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटाया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया और एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया. समय पर किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन से चालक की जान बच सकी.

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हाईवे पर लगा लंबा जाम: हादसे में कुल छह लोग घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया. सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर हाईवे के एक हिस्से पर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया गया. इससे करीब डेढ़ घंटे तक भारी जाम लगा रहा. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानी हुई. बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया.

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