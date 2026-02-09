ETV Bharat / state

बूंदी में मंत्री के प्रोटोकॉल में तैनात एस्कॉर्ट गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर, 4 जवान घायल

बूंदी सोमवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी.

एस्कॉर्ट गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर
एस्कॉर्ट गाड़ी को ट्रेलर ने मारी टक्कर (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 2:01 PM IST

Updated : February 9, 2026 at 2:23 PM IST

बूंदी: जिले के हिंडोली-बासनी बॉर्डर पर सोमवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जयपुर-कोटा हाईवे पर खड़े पुलिस एस्कॉर्ट वाहन को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक एएसआई सहित चार पुलिस जवान घायल हो गए, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

हिंडौली थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बूंदी आगमन को लेकर बूंदी जिले की सीमा बासनी बॉडर पर पुलिस एस्कॉर्ट वाहन तैनात किया हुआ था. तभी ज्यपुर की ओर से आ रहे ट्रेलर ने बेकाबू होकर एस्कॉर्ट वाहन को जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में एस्कॉर्ट में सवार पुलिस ए एस आई मोहन लाल, कॉस्टेबल जय सिंह, विनोद और वाहन चालक घायल हो गए. सभी को उपचार के लिए हिंडोली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

बूंदी में हादसा (वीडियो ईटीवी भारत)

प्राप्त जानकारी के अनुसार जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत के बूंदी आगमन को लेकर पुलिस की ओर से बासनी बॉर्डर पर एस्कॉर्ट वाहन तैनात किया गया था. एस्कॉर्ट वाहन सड़क किनारे खड़ा था और प्रोटोकॉल ड्यूटी के तहत पुलिसकर्मी मुस्तैद थे. इसी दौरान जयपुर की ओर से आ रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और सीधे खड़े पुलिस एस्कॉर्ट वाहन से जा टकराया. टक्कर इतनी तेज थी कि एस्कॉर्ट वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए. हादसे में घायल पुलिस जवानों की पहचान एएसआई मोहन लाल, कांस्टेबल विजय सिंह, विनोद राम और वाहन चालक के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही हिंडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस की सहायता से हिंडोली अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है, जहां चिकित्सकों के अनुसार दो से तीन जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल
हादसे में 4 पुलिसकर्मी घायल (फोटो ईटीवी भारत बूंदी)

घटना के बाद लगा भारी जाम : घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. क्षतिग्रस्त वाहनों और जमा हुई भीड़ के कारण यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रेलर को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारु कराया. साथ ही ट्रेलर चालक को हिरासत में लेकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ट्रेलर के तेज गति और चालक की लापरवाही सामने आ रही है, हालांकि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. इधर, हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की जानकारी ली.

