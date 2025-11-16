ETV Bharat / state

बीकानेर: ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ा हादसा टला, 20 मिनट रुकी रही ट्रेन

श्रीडूंगरगढ़ में रेलवे ट्रेक पार करते समय ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई. सामने से आती ट्रेन दिखाई देने पर चालक वाहन से कूदकर भाग निकला.

ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर- ट्रॉली
ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर- ट्रॉली (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: जिले के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के निकट बेनीसर गांव के पास रविवार को दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22472) की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन लालगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी.

ट्रैक पार करते समय हुई दुर्घटना: उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव अनुसार, घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर चालक रेलवे क्रॉसिंग से ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था. अचानक सामने से आती ट्रेन दिखाई देने पर चालक वाहन से कूदकर भाग निकला. ट्रेन की ट्रॉली से जोरदार टक्कर हुई, जिससे ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गए. ट्रैक्टर को गंभीर क्षति पहुंची, जबकि ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद ट्रेन रुक गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री ट्रेन से उतरकर घटनास्थल पर पहुंचे.

ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रेन से टकराई (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- रेलवे फाटक तोड़कर चलती ट्रेन से टकराई कार, 3 लोग बुरी तरह जख्मी

पुलिस और रेलवे टीम मौके पर पहुंची: भूपेश यादव को घटना की सूचना मिलते ही रेलवे टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को भी जानकारी दी गई और थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया. ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर ग्रामीण भी जमा हो गए. फिलहाल ट्रेन सामान्य रूप से चल रही है और जांच जारी है.

20 मिनट बाद रवाना हुई ट्रेन: भूपेश यादव ने बताया कि घटना में किसी तरह की जान-माल की हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रेन को रोककर पूरी जांच की गई. ट्रेन चालक और रेलवे स्टाफ ने निरीक्षण किया और संतुष्ट होने के बाद ट्रेन को करीब 20 मिनट बाद रवाना किया गया.

TAGGED:

TRACTOR TROLLEY COLLISION
ट्रेन से टकराई ट्रेक्टर ट्रॉली
RAILWAY CROSSING ACCIDENT
दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी
BIKANER TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

NEET UG 2025 : 16678 रैंक पर मिली एम्स की MBBS सीट, सरकारी सीट 525 अंक नीट स्कोर व AIR 27332 पर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन से पहले 81 खिलाड़ी रिलीज, KKR ने आंद्र रसेल को छोड़कर चौंकाया

रोजाना सिर्फ इस एक सब्जी को खाने से घट सकता है वजन, जानें कैसे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.