ETV Bharat / state

बीकानेर: ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ा हादसा टला, 20 मिनट रुकी रही ट्रेन

ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर- ट्रॉली ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: जिले के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के निकट बेनीसर गांव के पास रविवार को दिल्ली सराय रोहिल्ला इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22472) की एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन लालगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी. ट्रैक पार करते समय हुई दुर्घटना: उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव अनुसार, घटना उस समय हुई जब ट्रैक्टर चालक रेलवे क्रॉसिंग से ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था. अचानक सामने से आती ट्रेन दिखाई देने पर चालक वाहन से कूदकर भाग निकला. ट्रेन की ट्रॉली से जोरदार टक्कर हुई, जिससे ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गए. ट्रैक्टर को गंभीर क्षति पहुंची, जबकि ट्रॉली भी क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर के बाद ट्रेन रुक गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री ट्रेन से उतरकर घटनास्थल पर पहुंचे. ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रेन से टकराई (ETV Bharat Bikaner)