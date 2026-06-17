स्मार्ट सिटी में ज़हरीली शाम: स्लो पॉइजन से कानपुर के हजारों की कम हो रहीं सांसें !
कानपुर में कूड़ा निपटाने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आसपास की आबादी के लिए नए पर्यावरणीय संकट में बदलते जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 1:50 PM IST
कानपुर: जैसे ही आप नौबस्ता फ्लाईओवर से पनकी की ओर बढ़ेंगे, तो करीब डेढ़ से दो किलोमीटर दूर का रास्ता तय करने के बाद आपको अचानक बायीं ओर पहाड़ जैेस दिखेंगे. इन पहाड़ी जैसी संरचना से दोपहर को उठता धुआं शाम होते-होते आसपास के कई किलोमीटर क्षेत्र में धुंध के रूप में छा जाता है.
यह महज़ एक दिन का कोई नज़ारा नहीं, बल्कि पनकी स्थित भाऊ सिंह वेस्ट प्लांट के बाहर सालों से दिखने वाला एक ऐसा भयावह दृश्य है, जो लाखों लोगों को स्लो पॉइजन दे रहा है.
सबसे अधिक गौर करने वाली बात ये है कि ऐसी स्थिति तब है, जब कानपुर सालों पहले स्मार्ट सिटी बन चुका है. वहीं, देश में जहां हर दिन करीब डेढ़ लाख टन से अधिक ठोस कचरा सामने आ रहा है.
शहरों को साफ रखने और आधुनिक कचरा प्रबंधन के नाम पर देशभर में सैकड़ों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए गए, लेकिन कई जगह यही परियोजनाएं आसपास की आबादी के लिए नए पर्यावरणीय संकट में बदलती जा रही हैं.
दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल से लेकर मुंबई के देवनार और अब कानपुर के पनकी क्षेत्र तक, कचरे के पहाड़ विकास मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं.
कानपुर के भाऊ सिंह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के आसपास बसे 18 गांवों के लाखों लोग इसी संकट की कीमत चुका रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट में जमा कचरे के विशालकाय ढेरों से उठने वाला धुआं, ज़हरीली गैसें और बदबू पिछले कई वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं.
हालात ऐसे हैं कि सांस, दमा, एलर्जी, त्वचा रोग और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां अब अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य स्थिति बन गई हैं. कई परिवारों का दावा है कि घर में शायद ही कोई ऐसा सदस्य बचा हो, जो किसी न किसी बीमारी से जूझ न रहा हो.
देखिए ईटीवी भारत संवाददाता समीर दीक्षित की ख़ास रिपोर्ट...
दोपहर दो बजे दनादन कूड़ा गाड़ियां प्लांट के अंदर जा रहीं, कूड़े के ढेर से निकल रहा था जहरीला धुआं: दोपहर करीब दो बजे पनकी स्थित भाऊ सिंह प्लांट में गेट नंबर एक के पास लगातार कूड़ा लदी गाड़ियां प्लांट के अंदर जा रही थीं और वहां जो ढेर दिख रहा था. उससे धुआं निकलता भी साफ नजर आया.
कुछ देर खड़े होने पर घुटन सी महसूस हुई और सांस लेने में दिक्कत लगने लगी. प्लांट के पास चाय की दुकान पर मौजूद राघवेंद्र सिंह ने कहा, यहां सालों से रह रहे हैं. गले में खराश, खांसी रहना की हमें आदत सी हो गई है. हमारे घर के कमरों में बदबू भरी रहती है. किसी परिचित या रिश्तेदार को बुलाने पर शर्म आती है.
पनका निवासी पुरुषोत्तम निषाद ने कहा, पूरे दिन क्षेत्र में दुर्गंध के बीच रहना होता है. पानी पीने तक का मन नहीं करता, कुछ अच्छा खाना तो छोड़ दीजिए. केवल कूड़े की गाड़ियां आती और जाती दिखती हैं.
इसी तरह पनकी निवासी पंकज गुप्ता ने कहा, इस क्षेत्र में सालों से ये समस्या बनी है. लेकिन, इसके समाधान के लिए सांसद-विधायक ने कोई प्रयास नहीं किया.
2009 में बना था कूड़ा निस्तारण प्लांट, आईआईटी के एक्सपर्ट्स भी दे चुके अपनी रिपोर्ट: कानपुर के पनकी स्थित भाऊ सिंह प्लांट का निर्माण साल 2009 में हुआ था. यहां जो दिक्कतें थीं, उनके समाधान को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने बहुत अधिक धरना-प्रदर्शन किया, मगर हुआ कुछ नहीं.
यहां कूड़े के ढेर वाले पहाड़ दिनोंदिन बढ़ते गए और नगर निगम व अन्य जिम्मेदार अफसर केवल ये दावा करते रहे कि समस्या जल्द खत्म होगी. खुद भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने नगर विकास मंत्री को इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत जरूर कराया, पर कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया. सालों तक यहां का भूगर्भ जलस्तर बुरी तरह प्रभावित रहा.
कूड़े के ढेर के नीचे से रिसने वाले दूषित कचरे के पानी में मिलने से लोगों को तमाम शारीरिक दिक्कतें भी हुईं, पर नतीजा ढाक के तीन पात जैसा रहा. कुछ भाी नहीं हुआ.
इन गांवों की आबादी स्लो पॉइजन के बीच रहने को मजबूर: सरायमीता, बदुआपुर, जमुई, पनका, छीतेपुर, कलकपुरवा, सुंदर नगर, पनकी पड़ाव, बहादुर नगर, सरसई, प्रतापपुर सुंदर नगर, गंगागंज, दमगड़ा, पतरसा, अहिल्याबाई होल्कर नगर, गणेश शंकर नगर आदि के लोग बदतर जिंदगी जी रहे हैं.
इस समस्या को लेकर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का कहना है कि "भाऊसिंह वेस्ट प्लांट संचालन करने वालों को सभी मानकों को पूरा करने के निर्देश कई बार नोटिस के तौर पर जारी किए गए हैं. ऐसे में अगर लापरवाही बरती जा रही है, तो हमें इसके खिलाफ अब सख्त एक्शन ही लेना होगा."
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