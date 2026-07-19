सीकर में NSUI-कांग्रेस का विशाल मशाल जुलूस, डोटासरा बोले- शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर रही है युवाओं का भविष्य
सीकर में NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस निकाला गया.
Published : July 19, 2026 at 10:59 PM IST
सीकर: शहर में आज NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत भव्य मशाल जुलूस निकाला गया. टैगोर स्कूल से शुरू होकर यह जुलूस नवलगढ़ पुलिया तक पहुंचा. जुलूस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता घटाल, नीमकाथाना जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण घसिया, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और छात्र शामिल रहे.
डोटासरा का बयान: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के आह्वान पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस निकाला गया. उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है. डोटासरा ने नीट परीक्षा का जिक्र करते हुए बताया कि अकेले नीट कोचिंग में अभिभावकों की जेब से सवा लाख करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन मात्र 80 हजार छात्र ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा पाते हैं.
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गोविंद सिंह डोटसरा ने कहा कि बाकी युवा या तो बेरोजगार रह जाते हैं या महंगे प्राइवेट कॉलेजों में भारी फीस देकर पढ़ते हैं. उन्होंने कहा कि विकसित देशों में युवाओं के पास 2 हजार तरह के करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं, जबकि भारत में बेरोजगारी और निराशा है. राजस्थान में नीट पेपर लीक के कारण दो दर्जन से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर चुके हैं.
विनोद जाखड़ का आक्रोश: NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने NTA को “नेशनल ट्रॉमा एजेंसी” करार देते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि NTA ने अब तक जितने भी पेपर कराए, सब लीक हुए. CBSE में भी OSM प्रणाली लाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया. जाखड़ ने 9 अगस्त को दिल्ली में बड़े आंदोलन और राजस्थान के 28 जिलों, जिसमें सीकर, कोटा, जयपुर सहित शामिल है, में कलेक्टरेट घेराव का कार्यक्रम घोषित किया.
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भाजपा सरकार पर हमला: सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाने के साल पर डोटासरा ने केंद्र सरकार पर “अघोषित आपातकाल” लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है. राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है और प्रदर्शनों पर रोक लगाई जा रही है. जाखड़ ने कहा कि भाजपा शिक्षा को गंभीरता से नहीं ले रही है, बल्कि सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर वोट बटोरने में लगी है. राज्य सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही और जो निकलती हैं वे कोर्ट में अटक जाती हैं.
भर्तिया केवल कोर्ट में अटक रही: डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार पहले तो भर्तिया नहीं निकलती है और भर्तियां निकलती हैं तो उनमें धांधलियां करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि एजुकेशन को भाजपा सीरियस नहीं ले रही हैं. केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पूरे एजुकेशन सेक्टर को खत्म कर दिया है. छात्र सुसाइड कर रहे हैं. इनके पास कोई प्लान नहीं बचा है.
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