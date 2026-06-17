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टॉप 100 रैंकर ने सात सालों बाद चुना आईआईटी कानपुर, कंप्यूटर साइंस का किया चयन

कानपुर: IIT कानपुर के लिए 7 सालों बाद एक और अच्छी खबर सामने आई है. देश भर की 23 आईआईटी में इस समय प्रवेश के लिए जोसा (JoSAA) की ओर से जो काउंसिलिंग चल रही है, उसमें टॉप-100 रैंकर में शामिल (जेईई एडवांस में 32वीं रैंक) ने आईआईटी कानपुर का विकल्प लिया है. छात्र ने कंप्यूटर साइंस का चयन किया है. अब दूसरे राउंड की काउंसिलिंग के बाद प्रवेश की तस्वीर साफ हो सकेगी.

कंप्यूटर साइंस में क्लोजिंग रैंक इतनी: वहीं, खास बात ये है कि इससे पहले साल 2019 में ऑल इंडिया 95वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था. जबकि अन्य सालों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों की जेईई एडवांस रैंक 100 के पार हो रही थी. वहीं, कंप्यूटर साइंस में क्लोजिंग रैंक 276 रही है.

स्टूडेंट को दी जाएगी स्कॉलरशिप: IIT कानपुर की ओर से कई सालों पहले ये नियम बनाया गया था कि जो टॉप-100 रैंकर होंगे, उन्हें ब्राइट माइंड स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसके तहत चयनित छात्रों को हर साल 3 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है. इसे हासिल करने के लिए छात्रों को हर सेमेस्टर में 8.0 CPI भी प्राप्त करने होते हैं. संस्थान की ओर से ये स्कॉलरशिप साल 2022 में शुरू की गई थी, मगर 2022 से 2025 तक एक भी छात्र ने टॉप-100 रैंकर्स के तौर पर प्रवेश नहीं लिया था.