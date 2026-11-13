हैंगिंग ब्रिज पर बदला टोल नियम, कोटा-बूंदी के निजी वाहनों की मुफ्त यात्रा पर लगी रोक, NHAI बोला सालाना पास से 1 लाख ट्रिप फ्री
नई टोल पॉलिसी आसपास के बीस किलोमीटर तक के दायरे के लिए ही बनाई गई है.
Published : November 13, 2026 at 12:42 PM IST
कोटा : नेशनल हाईवे-27 पर स्थित हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर कोटा और बूंदी के निवासियों के लिए नि:शुल्क निकलना बंद हो गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सालाना टोल का पास लागू किया है. अब यहां से गुजरने वाले यात्रियों को या तो टोल देना पड़ेगा या फिर उन्हें सालाना पास बनवाना पड़ेगा.
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोटा प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि एनएचएआई स्थानीय निवासियों को राहत देने के लिए एक टोल का 3000 रुपए सालाना पास लेकर आई है. यह नगरीय निकायों के अर्बन एरिया के लिए है, जबकि ग्रामीण एरिया के लिए 1500 रुपए का पास है. इस पास को पूरे देश में लागू किया गया है. इसके बाद स्थानीय लोग इन पास के जरिए ही निकल सकते हैं. उनकी यात्रा इस पास से कट जाएगी. इसमें लगभग असीमित यात्राएं एक टोल प्लाजा से की जा सकती हैं. इसीलिए हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर इस पास को भी लागू कर दिया है. आसपास 20 किमी में रहने वाले लोग इस पास से गुजर सकेंगे.
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एनएचएआई के सभी टोल पर लागू होने वाले 3075 रुपए के एनुअल पास के जरिए भी निकला जा सकता है. यह वार्षिक पास देशभर के टोल प्लाजा पर काम करता है. यहां से 200 बार निकला जा सकता है. ऐसे में हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा से भी निकला जा सकता है. एक बार गुजरने पर एक ट्रिप कट जाएगी. जबकि 3000, 1500 और 360 का पास केवल एक टोल के लिए है. बिना पास के वर्तमान में हैंगिंग ब्रिज से निकलने पर एक ट्रिप के 85 रुपए और आने-जाने की यात्रा 24 घंटे में पूरी करने पर 125 रुपए देने पड़ते हैं.
अचानक बंद होने से परेशानी: चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज बनने के बाद कुन्हाड़ी, सकतपुरा व नांता इलाके में आना-जाना भी आसान हुआ है. नांता इलाका नए कोटा के रावतभाटा रोड की कॉलोनी से नजदीक है. यह हैंगिंग ब्रिज की वजह से ही है. ऐसे में कोटा शहर के दोनों हिस्से हैंगिंग ब्रिज की वजह से मिले हुए हैं. इसलिए कोटा के स्थानीय नागरिकों को यहां से फ्री निकाला जा रहा था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर ही यह व्यवस्था चल रही थी. अब अचानक से बंद होने से कोटा के निवासियों को परेशानी हो रही है. उन्हें या तो महंगा टोल देना पड़ रहा है या फिर सालाना पास की ट्रिप कटवानी पड़ रही है.
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स्थानीय निवासियों की परेशानी बढ़ी: नांता स्थित रीको पर्यावरण इंडस्ट्रियल एरिया में फ्लाई ऐश ब्रिक फैक्ट्री संचालित करने वाले संजय शर्मा का कहना है कि उन्हें रोज फैक्ट्री आना-जाना पड़ता है, कभी-कभी दिन में दो बार जाना पड़ता है. ऐसे में चार ट्रिप हो जाती हैं. पहले वह निशुल्क निकल रहे थे, अब टोल देकर जाना पड़ता है. अब या तो दूसरे ज्यादा ट्रैफिक वाले रास्ते से निकलते हैं या फिर एनुअल पास से टोल का पैसा कट रहा है.
कोटा को दो भागों में बांटती है चंबल: कोटा दो हिस्सों में बसा हुआ है. एक हिस्सा कुन्हाड़ी इलाके में चंबल नदी पार है. दूसरा नदी के इस तरफ है. आबादी नदी के पार भी काफी हो गई है और कॉलोनियां बढ़ रही हैं. नया एयरपोर्ट भी शंभूपुरा इलाके में बन रहा है. वहीं कोटा विकास प्राधिकरण का काफी हिस्सा उधर भी है. वहां नई कॉलोनियां और ट्रांसपोर्ट नगर भी प्रस्तावित हैं. एयरोसिटी भी वहां बनाई जा रही है. ऐसे में लोगों का आना-जाना लगा रहेगा और हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा से टोल देना भी उनके लिए चुनौती होगा. नदी पार युवा विकास समिति के सदस्य और कुन्हाड़ी इलाके में रहने वाले अभिषेक मोतियानी का कहना है कि दशहरे मेले के समय नए कोटा में जाने के लिए हैंगिंग ब्रिज काफी मुफीद था, क्योंकि गढ़ से सीएडी जाने वाला रास्ता जाम रहता था. कई बार त्योहारों के अवसर पर भी ऐसा होता है. वहीं नए कोटा की कॉलोनियों से शंभूपुरा-नांता इलाका काफी टच में है. वहां से काफी लोग आते-जाते हैं. इसलिए निशुल्क टोल शुरू रहना चाहिए था. हाईवे पकड़ने के लिए भी यहां से गुजरते हैं.
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पास में एक लाख यात्रा तक नि:शुल्क: हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा के मैनेजर प्रदीप यादव का कहना है कि 3 हजार वाले नए पास के जरिए 273 यात्रा 1 दिन में भी की जा सकती है. यह टोल प्लाजा के आसपास के शहरी क्षेत्र को राहत देने के लिए बनाया है. यदि कोई व्यक्ति 1000 यात्रा भी सालभर में कर लेता है तो उसकी प्रति टोल केवल 3 रुपए ही देना होगा. यह उनके लिए मुफीद भी होगा और इससे वाहनों का डेटाबेस भी बना रहेगा. एनएचएआई ने टोल पर छूट देने का नियम भी हटा दिया है. आसपास व्यवसाय के लिए जाने वाले लोगों को भी यहां से दिन में कई बार गुजरना पड़ता है, तब भी नुकसान नहीं होगा. यह 3075 के पास से बिल्कुल अलग है. दोनों पास को एक गाड़ी में लागू भी किया जा सकता है.
दस्तावेज देने पर निकलते थे 90 दिन तक फ्री: हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा से बूंदी और कोटा के निवासी नि:शुल्क निकल सकते थे. उन्हें निजी चार पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लोकल आईडी के साथ हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर मिलने वाला एक फॉर्म भरना पड़ता था. इसके बाद 90 दिन के लिए उनकी गाड़ी का पास बन जाता था, जिसके जरिए वह निकल सकते थे. यह 90 दिन की समय सीमा खत्म होने पर दोबारा यह प्रक्रिया करनी होती थी, लेकिन अब नया 3 हजार का एनुअल पास आने के चलते इस व्यवस्था को 31 अक्टूबर से खत्म कर दिया है और 1 नवंबर से एनुअल पास के जरिए ही लोगों को निकाला जा रहा है.
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इस तरह के हैं तीन पास:
- 3000 रुपए सालाना: शहरी क्षेत्र में एक टोल से एक लाख यात्रा सालाना. टोल से 20 किमी के दायरे में लागू.
- 1500 रुपए सालाना: यह रूरल एरिया के टोल में लागू. टोल से 20 किमी के दायरे तक लागू.
- 360 रुपए माह: एक माह में 10 हजार बार निकलने की अनुमति: टोल से 20 किमी के दायरे तक लागू. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू.
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