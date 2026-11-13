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हैंगिंग ब्रिज पर बदला टोल नियम, कोटा-बूंदी के निजी वाहनों की मुफ्त यात्रा पर लगी रोक, NHAI बोला सालाना पास से 1 लाख ट्रिप फ्री

NHAI ने लागू की नई टोल पास नीति ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : नेशनल हाईवे-27 पर स्थित हैंगिंग ब्रिज टोल प्लाजा पर कोटा और बूंदी के निवासियों के लिए नि:शुल्क निकलना बंद हो गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सालाना टोल का पास लागू किया है. अब यहां से गुजरने वाले यात्रियों को या तो टोल देना पड़ेगा या फिर उन्हें सालाना पास बनवाना पड़ेगा.