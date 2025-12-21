ETV Bharat / state

पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी पहुंचेगी बाघिन, इंटर-स्टेट एयर ट्रांसलोकेशन का पहला सफल अभियान

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले एक महीने से इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गईं. मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से ट्रांसलोकेट की गई बाघिन आज रात तक बूंदी पहुंच सकती है. यह राजस्थान में एयर मार्ग से इंटर-स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का पहला मामला है, जिसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई. मामले को देखते हुए बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है.

वायूसेना के हेलिकॉप्टर से लाया गया: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा कार्यालय से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन को विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक ट्रेंकुलाइज किया गया. इसके बाद उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया, ताकि उसके स्वास्थ्य और आवागमन पर निरंतर निगरानी रखी जा सके. ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाघिन को वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना किया गया.

बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम: वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार रात होने के कारण हेलीकॉप्टर को सीधे बूंदी नहीं उतारा गया. जयपुर में लैंडिंग के बाद बाघिन को सड़क मार्ग से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाया जा रहा है. पूरे अभियान में उच्च स्तरीय अधिकारियों की सतत निगरानी रही. बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के एसीएफ नवीन नारायणी ने बताया कि पिछले तीन दिनों से सभी टीमों को अलर्ट पर रखा गया था और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही.