रणथंभौर में गूंजी किलकारी, बाघिन टी-107 सुल्ताना शावकों के साथ आई नजर
सुरक्षा की दृष्टि से रणथंभौर में गणेश मंदिर मार्ग को कुछ देर के लिए बंद किया गया.
Published : December 19, 2025 at 12:44 PM IST
सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन टी-107 सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. पार्क में एक बार फिर बाघिन की किलकारी गूंज उठी है. वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि गणेश मंदिर मार्ग, मिश्रदर्रा के पास बाघिन टी-107 सुल्ताना द्वारा शावकों को जन्म देने की सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने उसकी निगरानी तेज कर दी.
डीएफओ ने बताया कि बाघिन अपने दो शावकों को मुंह में दबाकर ले जाती हुई नजर आई. फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि बाघिन ने कितने शावकों को जन्म दिया है. वन विभाग द्वारा बाघिन और उसके शावकों की पूरी निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से गणेश मंदिर मार्ग को कुछ देर के लिए बंद किया गया, लेकिन बाघिन के जंगल की ओर बढ़ने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया.
मानस सिंह ने कहा कि बाघिन टी-107 दो शावकों के साथ देखी गई है, हालांकि अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसने कुल कितने शावकों को जन्म दिया है. वन विभाग द्वारा बाघिन और उसके शावकों पर पूरी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके. फिलहाल उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी जारी है.
नूर की बेटी है सुल्ताना: बाघिन टी-107 सुल्ताना रणथंभौर की एक प्रसिद्ध बाघिन है. वह बाघिन टी-39 नूर की बेटी है, जिसे रणथंभौर की प्रभावशाली बाघिन माना जाता है. टी-39 नूर ने भी यहाँ कई शावकों को जन्म दिया था, जिनमें टी-107 सुल्ताना चौथी संतान थी. अब सुल्ताना स्वयं एक मां बन चुकी है.