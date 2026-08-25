बाघिन और 2 शावकों ने किया चीतल का शिकार, लोमड़ी को निगल गया अजगर, कैमरे में कैद हुए दो खौफनाक दृश्य
सिवने के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन ने शावकों के साथ किया शिकार तो पन्ना में लोमड़ी को जिंदा निगल गया अजगर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 2:46 PM IST
सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी और पन्ना से दो रोमांचक दृश्य सामने आए हैं. एक ओर जहां पेंच टाइगर रिजर्व से मादा टाइगर और उसके दो शावकों द्वारा साथ मिलकर शिकार किए जाने का रोमांचक दृश्य सामने आया है. तो वहीं, दूसरी ओर पन्ना में अजगर द्वारा लोमड़ी को निगलने की घटना सामने आई है. पेंच में जुगनी बाघिन ने अपने दो शावकों के साथ मिलकर एक चीतल का शिकार किया. शिकार के बाद बाघिन अपने शावकों के साथ चीतल को जंगल के अंदर घसीटते हुई नजर आती है. इस दौरान पर्यटकों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया.
पेंच के खवासा गेट का मामला
शिकार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा गेट के पास का है. वीडियो में बाघिन और उसके शावकों को शिकार को अपने कब्जे में लेकर आगे जाते नजर आते हैं.
पन्ना की शाहनगर रेंज में अजगर ने निगली लोमड़ी
पन्ना के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत शाहनगर रेंज की मरहा चौकी से ये हैरान करने वाला नजारा सामने आया है. यहां एक लोमड़ी को एक विशालकाय अजगर ने अपना निवाला बना लिया. अजगर ने धीरे-धीरे लोमड़ी को जकड़ लिया और कुछ ही देर में पूरी लोमड़ी अजगर के पेट में थी. प्रत्यक्षदर्शि व जनपद सदस्य अरविंद सिंह ने बताया कि यह घटना उन्होंने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड की है. यह घटना शाहनगर परिक्षेत्र अंतर्गत मरहा चौकी के पास की है.
अरविंद सिंह ने कहा, '' अजगर की लंबाई करीब 8 से 10 फीट थी. अजगर ने पहले लोमड़ी को जकड़ कर उसका शरीर तोड़ दिया और फिर धीरे-धीरे उसको निगलना शुरू किया.'' वहीं, डीएफओ दक्षिण वन मंडल अनुपम शर्मा ने बताया, '' यह घटना सोमवार 24 अगस्त सुबह 10 से 11 बजे की है. लोगों द्वारा शाहनगर वन परिक्षेत्र अधिकारी को जानकारी दी गई थी. जानकारी के तुरंत बाद ही बीट प्रभारी मरहा प्रकाश कुमार गुप्ता, वनरक्षक विनोद वर्मा ने सर्पमित्र मोनू सोनी के सहयोग से अजगर को सावधानीपूर्वक व सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया.
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वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि सांप अथवा अन्य वन्यजीव दिखाई देने पर घबराएं नहीं, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और स्वयं पकड़ने, छेड़ने या नुकसान पहुंचाने की बजाय वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प मित्र को सूचना दें.