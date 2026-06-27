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बीच सड़क पर बैठा था टाइगर, अपनी धुन में जा रहे थे बाइक सवार, पास पहुंच कर चीखे, बाल-बाल बची जान

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर स्थित हाथीडंगर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क के बीचों-बीच एक बाघ आराम से बैठा दिखाई दिया. इसी दौरान अनजाने में कुछ बाइक सवार बाघ के बेहद करीब पहुंच गए. जैसे ही उनकी नजर बाघ पर पड़ी, वे घबरा गए और तुरंत वहां से पीछे हट गए. घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और वन्यजीव क्षेत्र में सावधानी से यात्रा करने की अपील की है.

हाथीडंगर में सड़क पर बैठा दिखा बाघ: रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग की आमपोखरा रेंज के हाथीडंगर क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी ने राहगीरों की धड़कनें बढ़ा दीं. सड़क के बीचों-बीच बैठे बाघ को देखकर वहां से गुजर रहे लोग कुछ पल के लिए हक्का-बक्का रह गए. इसी दौरान कुछ बाइक सवार अनजाने में बाघ के बेहद करीब पहुंच गए. जैसे ही उन्हें सामने बाघ दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत अपनी बाइक रोकी और सुरक्षित दूरी बनाते हुए पीछे हट गए. गनीमत रही कि इस दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई.

बाघ का वीडियो हो रहा वायरल: इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाघ सड़क पर आराम से बैठा नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत के साथ-साथ लोगों में वन्यजीवों को लेकर सतर्कता की चर्चा भी तेज हो गई है. वन विभाग के अनुसार, हाथीडंगर क्षेत्र वन्यजीव बाहुल्य इलाका है और यहां बाघों की आवाजाही सामान्य बात है. आमपोखरा रेंज के रेंज अधिकारी पूरन सिंह खनायत ने बताया कि-