यूपी के टाइगर रिजर्व में झाड़ी से अचानक निकला बाघ; वाहन पर बैठा परिवार घबराया, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा खतरा

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है.

झाड़ी से अचानक निकला बाघ
झाड़ी से अचानक निकला बाघ (Photo credit: tourist)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
पीलीभीत : पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के शुभारंभ के पहले ही दिन एक रोमांचक घटना घट गई. पूरनपुर निवासी नितिन अग्रवाल अपने परिवार के 11 सदस्यों के साथ शनिवार को जंगल सफारी का आनंद लेने पहुंचे थे. उनकी सफारी वाहन जब रिजर्व के भीतर के इलाके से गुजर रही थी, तभी झाड़ियों में अचानक हलचल दिखी, जैसे ही गाड़ी चालक ने सावधानी से वाहन रोका, उसी क्षण झाड़ियों के भीतर से एक बाघ तेज रफ्तार में उनकी ओर दौड़ पड़ा. अचानक हुए इस घटनाक्रम से गाड़ी में सवार सभी लोग घबरा गए.

झाड़ी से अचानक निकला बाघ (Video credit: tourist)

रविवार को नितिन अग्रवाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि टाइगर रिजर्व के पर्यटन सत्र के शुभारंभ पर परिवार के अन्य सदस्य जंगल की सैर को लेकर उत्साहित थे. सभी 11 सदस्य वाहन पर सवार होकर जंगल में घूम रहे थे. इस दौरान बच्चों ने शेर या बाघ देखने की जिद की. ठीक उसी समय झाड़ियों में हलचल दिखाई दी और जैसे ही गाड़ी थोड़ी रुकी, बाघ ने अचानक दौड़ लगा दी. चालक ने तत्काल गाड़ी बढ़ाकर सभी की जान बचाई.

उन्होंने कहा कि बाघ बेहद करीब तक आ गया था. यह अनुभव रोमांचक होने के साथ ही भयावह भी था. उनका कहना है कि परिवार के सभी सदस्य इस घटना के बाद सुरक्षित हैं, लेकिन अब भी उस पल को याद कर सिहर उठते हैं. टाइगर के इतने करीब आने से जहां दिल दहल गया, वहीं परिवार को यह जीवनभर याद रहने वाला रोमांचक अनुभव भी मिला.

पीलीभीत टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है. मामले की जांच कराई जा रही है.

November 2, 2025 at 5:46 PM IST

