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सरिस्का वन क्षेत्र से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंचा टाइगर, ग्रामीणों में दहशत

मौके पर पहुंचे वन ​अधिकारी और मौजूद ग्रामीण ( ETV Bharat Kotputali )

कोटपूतली/बहरोड़: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से बुधवार को एक टाइगर भटककर नारायणपुर क्षेत्र के तुलसीवाला गांव के पास पहुंच गया. टाइगर को गांव के निकट पुराने रास्ते की झाड़ियों में बैठा देखा गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी. सरिस्का के डीएफओ संग्राम सिंह ने बताया कि लोगों से टाइगर के पास नहीं जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. अधिकारियों ने कहा कि भीड़ एकत्र होने से वन्यजीव के व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बढ़ सकती है. वन विभाग की टीम लगातार टाइगर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. विभाग की कोशिश टाइगर को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजने की है. इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी और विशेषज्ञ क्षेत्र में तैनात हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. पढ़ें: 18 साल पहले आज हुआ था सरिस्का में पहला बाघ पुनर्वास, बेहतर संरक्षण के चलते संख्या अब 56