सरिस्का वन क्षेत्र से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंचा टाइगर, ग्रामीणों में दहशत
वन विभाग के कर्मचारी और विशेषज्ञ क्षेत्र में तैनात हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
Published : July 15, 2026 at 5:01 PM IST
कोटपूतली/बहरोड़: अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से बुधवार को एक टाइगर भटककर नारायणपुर क्षेत्र के तुलसीवाला गांव के पास पहुंच गया. टाइगर को गांव के निकट पुराने रास्ते की झाड़ियों में बैठा देखा गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर निगरानी शुरू कर दी.
सरिस्का के डीएफओ संग्राम सिंह ने बताया कि लोगों से टाइगर के पास नहीं जाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है. अधिकारियों ने कहा कि भीड़ एकत्र होने से वन्यजीव के व्यवहार में बदलाव आ सकता है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बढ़ सकती है. वन विभाग की टीम लगातार टाइगर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. विभाग की कोशिश टाइगर को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर भेजने की है. इसके लिए वन विभाग के कर्मचारी और विशेषज्ञ क्षेत्र में तैनात हैं तथा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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टाइगर के गांव के निकट पहुंचने की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्रों के लोग भी मौके पर पहुंचने लगे. हालांकि वन विभाग और स्थानीय प्रशासन लोगों को समझाइश कर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. ग्रामीणों को खेतों और जंगल की ओर अकेले नहीं जाने तथा बच्चों और पशुओं को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और टाइगर किसी पर हमला किए बिना झाड़ियों में बैठा हुआ देखा गया है.
पहले भी हो चुका है ऐसा: दो साल पहले भी एक टाइगर सरिस्का से निकलकर बानसूर, मुंडावर, कोटकासिम, भिवाड़ी और हरियाणा के धरवाड़ा से लेकर रेवाड़ी तक पहुंच गया था. उस दौरान टाइगर के हमले से दो किसान घायल हुए थे. लगभग एक महीने बाद टाइगर वापस उसी रास्ते से होता हुआ सरिस्का पहुंच गया था. इस दौरान वह करीब एक महीने तक हरियाणा के बावल क्षेत्र के झाबुआ गांव के पास जंगल में रहा था.