रणथंभौर में गश्त करते समय वनकर्मियों के सामने आया टाइगर, बाल-बाल बची जान, बाइक छोड़ जिप्सी में चढ़े
टाइगर आरबीटी-2511 को सामने देखते ही वनकर्मियों ने बाइक मौके पर छोड़कर वहां से जा रही पर्यटकों की जिप्सी में चढ़कर जान बचाई.
Published : March 16, 2026 at 2:26 PM IST
सवाई माधोपुर: प्रदेश के रणथंभौर नेशनल पार्क के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में आज सुबह बाइक से गस्त कर रहे वनकर्मियों की जान उस वक्त हलक में आ गई, जब अचानक उनके सामने टाइगर आ गया. टाइगर आरबीटी-2511 को सामने देखते ही वनकर्मियों ने बाइक मौके पर छोड़ी और भागकर अपनी जान बचाई. इस दौरान टाइगर बाइक के आस-पास काफी देर तक टहलता रहा. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है.
अचानक सामने आया बाघ: रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह मुताबिक सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व की आरोपीटी रेंज के सुल्तानपुर वन नाके के अधीन आने वाले गाडा डूब वन क्षेत्र में वनकर्मी निरंजन अपने साथ होमगार्ड जितेंद्र शर्मा के साथ बाइक से गस्त कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनके सामने टाइगर आरबीटी- 2511 आ गया. ये तो गनीमत ये रही कि टाइगर ने वनकर्मियों का पीछा नही किया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. टाइगर ने बाइक की सीट को फाड़ दिया. पार्क भ्रमण पर गई एक पर्यटक जिप्सी में सवार पर्यटकों ने मौके पर पड़ी बाइक और टाइगर को मौके पर भी देखा है.
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वन्यजीव विशेषज्ञों की मानें तो टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट वाले इलाकों में कुछ टाइगर एग्रेसिव बिहेवियर के होते हैं. ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए विभाग को वनकर्मियों को चौपहिया वाहन उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे गस्त के दौरान वनकर्मियों को सुरक्षा मिल सके. वहीं, इस मामले को लेकर रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वनकर्मियों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए वहां सफारी पर गई जिप्सी में सवार होकर अपनी जान बचाई. उनका कहना है कि टाइगर ने हमला नहीं किया, केवल गश्त के दौरान टाइगर और वनकर्मी का आमना-सामना हुआ था.