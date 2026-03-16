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रणथंभौर में गश्त करते समय वनकर्मियों के सामने आया टाइगर, बाल-बाल बची जान, बाइक छोड़ जिप्सी में चढ़े

सवाई माधोपुर: प्रदेश के रणथंभौर नेशनल पार्क के सुल्तानपुर वन क्षेत्र में आज सुबह बाइक से गस्त कर रहे वनकर्मियों की जान उस वक्त हलक में आ गई, जब अचानक उनके सामने टाइगर आ गया. टाइगर आरबीटी-2511 को सामने देखते ही वनकर्मियों ने बाइक मौके पर छोड़ी और भागकर अपनी जान बचाई. इस दौरान टाइगर बाइक के आस-पास काफी देर तक टहलता रहा. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

अचानक सामने आया बाघ: रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह मुताबिक सुबह रणथंभौर टाइगर रिजर्व की आरोपीटी रेंज के सुल्तानपुर वन नाके के अधीन आने वाले गाडा डूब वन क्षेत्र में वनकर्मी निरंजन अपने साथ होमगार्ड जितेंद्र शर्मा के साथ बाइक से गस्त कर रहे थे. इसी दौरान अचानक उनके सामने टाइगर आरबीटी- 2511 आ गया. ये तो गनीमत ये रही कि टाइगर ने वनकर्मियों का पीछा नही किया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. टाइगर ने बाइक की सीट को फाड़ दिया. पार्क भ्रमण पर गई एक पर्यटक जिप्सी में सवार पर्यटकों ने मौके पर पड़ी बाइक और टाइगर को मौके पर भी देखा है.