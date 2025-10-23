ETV Bharat / state

मथुरा दर्शन के लिए निकले परिवार की कार पलटी, तीन साल की मासूम की मौत, 5 लोग घायल

बूंदी: जिले में गुरुवार सुबह त्योहारी माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ. कोटा-दौसा-लालसोट मेगा हाईवे पर केशोरायपाटन थाना क्षेत्र में मथुरा दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि तीन साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

मथुरा दर्शन के लिए निकला था परिवार: केशोरायपाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा के अनुसार, बूंदी जिले के कापरेन कस्बे निवासी विष्णु शर्मा और उनके भाई मुकेश शर्मा परिवार सहित भाईदूज के अवसर पर मथुरा दर्शन के लिए निकले थे. कार में कुल आठ लोग सवार थे, मुकेश शर्मा, उनकी पत्नी कुसुम, तीन वर्षीय बेटी पीहू, चाचा विष्णु शर्मा, चाची रोशनी, उनकी बेटी सिद्दी (4), बुआ उमा शर्मा (40) और दादी प्रेम बाई (67). सुबह के समय केशोरायपाटन से आगे हाईवे पर यह हादसा हुआ.

इसे भी पढ़ें- चौमूं में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 बाइक को मारी टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत

मृत डॉग को बचाने के प्रयास में पलटी कार: थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार के सदस्य केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन की दिशा में जा रहे थे. रास्ते में सड़क पर मृत पड़े एक डॉग को बचाने की कोशिश में चालक ने अचानक स्टेयरिंग मोड़ दी. कार तेज रफ्तार में थी, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वह कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी. हादसे में सभी लोग घायलावस्था में अंदर फंस गए.