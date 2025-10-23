मथुरा दर्शन के लिए निकले परिवार की कार पलटी, तीन साल की मासूम की मौत, 5 लोग घायल
मथुरा जा रहे परिवार की कार हाईवे पर मृत पड़े डॉग को बचाने के चक्कर में पलट गई. घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है.
Published : October 23, 2025 at 1:12 PM IST
बूंदी: जिले में गुरुवार सुबह त्योहारी माहौल के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ. कोटा-दौसा-लालसोट मेगा हाईवे पर केशोरायपाटन थाना क्षेत्र में मथुरा दर्शन के लिए जा रहे एक परिवार की कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि तीन साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
मथुरा दर्शन के लिए निकला था परिवार: केशोरायपाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा के अनुसार, बूंदी जिले के कापरेन कस्बे निवासी विष्णु शर्मा और उनके भाई मुकेश शर्मा परिवार सहित भाईदूज के अवसर पर मथुरा दर्शन के लिए निकले थे. कार में कुल आठ लोग सवार थे, मुकेश शर्मा, उनकी पत्नी कुसुम, तीन वर्षीय बेटी पीहू, चाचा विष्णु शर्मा, चाची रोशनी, उनकी बेटी सिद्दी (4), बुआ उमा शर्मा (40) और दादी प्रेम बाई (67). सुबह के समय केशोरायपाटन से आगे हाईवे पर यह हादसा हुआ.
मृत डॉग को बचाने के प्रयास में पलटी कार: थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार के सदस्य केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन की दिशा में जा रहे थे. रास्ते में सड़क पर मृत पड़े एक डॉग को बचाने की कोशिश में चालक ने अचानक स्टेयरिंग मोड़ दी. कार तेज रफ्तार में थी, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वह कई बार पलटते हुए सड़क किनारे जा गिरी. हादसे में सभी लोग घायलावस्था में अंदर फंस गए.
मासूम की मौत, पांच लोग घायल: हादसे में तीन वर्षीय मासूम पीहू की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद केशोरायपाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया. 108 एंबुलेंस से उन्हें केशोरायपाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. डॉक्टरों ने पांच की हालत गंभीर बताकर उन्हें कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल रेफर किया, वहीं, मृतक बच्ची पीहू का शव मोर्चरी में रखवाया गया.
खुशियां मातम में बदलीं: जैसे ही हादसे की खबर कापरेन कस्बे पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. दीपावली और भाईदूज जैसे त्योहारों पर जहां घर-घर में खुशी का माहौल था, वहीं शर्मा परिवार का घर मातम में डूब गया. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हंसराज मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट दर्ज की.
