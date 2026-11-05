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दिल्ली: चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में इमारत गिरी। Etv Bharat ( ANI (X) )

नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई. यह घटना सुबह करीब 10:15 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने, शीश महल की गली सत्तारा में हुई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है.

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई हैं, जिनमें तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. अभी और जानकारी का इंतजार है.