दिल्ली: चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, दो लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में आज एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है।
Published : November 5, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 12:08 PM IST
नई दिल्ली: पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार के पास पैवलान इलाके में गुरुवार सुबह एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई. यह घटना सुबह करीब 10:15 बजे चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने, शीश महल की गली सत्तारा में हुई. दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है.
दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने बताया कि मौके पर छह इमरजेंसी यूनिट भेजी गई हैं, जिनमें तीन वॉटर टेंडर, एक वॉटर बाउजर, एक क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम शामिल हैं. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. अभी और जानकारी का इंतजार है.
#WATCH दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वीडियो घटनास्थल की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। https://t.co/zKCuyyO5Yk— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026
एक अधिकारी डीके रॉय ने बताया कि निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढह गई है. संभव है कि कुछ लोग अंदर फंसे हों. उन्होंने और अधिक कर्मियों और एक वरिष्ठ अधिकारी की मांग की है. पुलिस ने बताया कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है.
A three-storey building under construction collapsed in the Paiwalan area near Chawri Bazaar on Thursday morning. The incident was reported at around 10:15 am from Gali Sattara, Sheesh Mahal, opposite Chawri Bazaar Metro Station. Some people are feared to be trapped inside the collapsed structure. Six emergency units, including three water tenders, a water bowser, a quick response vehicle and an incident response team, were deployed. Senior officers are at the site. More details are awaited: DFS— IANS (@ians_india) November 5, 2026
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