शेरगढ़ के जंगल पर होगी स्टडी, 300 साल पुराने पेड़ों से लेकर पक्षी, जल स्रोत, कीट-पतंगों और दीमक तक पर रिसर्च
बारां जिले के अटरू स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में वन्यजीव विभाग ने फ्लोरा और फौना पर 11 बिंदुओं की तीन माह लंबी स्टडी शुरू की है.
कोटा: बारां जिले के अटरू क्षेत्र में स्थित शेरगढ़ अभ्यारण्य में अब राज्य सरकार ने वन्यजीव और प्राकृतिक तंत्र की विस्तृत स्टडी शुरू कर दी है. लंबे समय से यहां चीता लाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उससे पहले सरकार इस क्षेत्र की जैव विविधता का वैज्ञानिक विश्लेषण करवाने जा रही है.
कोटा के उपवन संरक्षक (वन्य जीव) अनुराग भटनागर ने बताया कि वन्य जीव विभाग के निर्देश पर यहां फ्लोरा और फौना की 11 बिंदुओं पर रिसर्च होगी. इस स्टडी में पक्षियों, पेड़ों, प्राकृतिक जल स्रोतों, कीट-पतंगों से लेकर टरमाइट (दीमक) तक का अध्ययन शामिल है.
98.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगी रिसर्च: यह स्टडी लगभग 98.80 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 10,000 हेक्टेयर के एरिया में की जा रही है. तीन महीने तक यह रिसर्च टीम जंगल में लगातार काम करेगी. अनुराग भटनागर के अनुसार, इस स्टडी से विभाग को ऑथेंटिक डाटा मिलेगा, जिससे जंगल के प्रबंधन और पर्यावरण की प्लानिंग में मदद मिलेगी.
10 सदस्यों की टीम: इस पूरी प्रक्रिया के लिए 10 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है, जिसमें से 8.5 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी हुआ है. टीम के 10 सदस्य 90 दिन तक जंगल में रहकर अध्ययन करेंगे. उन्हें आवश्यक संसाधन भी वहीं उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे लगातार काम कर सकें. भटनागर ने बताया कि 11 विषयों पर की जा रही इस स्टडी के डाटा को तभी मान्यता मिलेगी जब यह किसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित होगा. यदि ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसी की सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी.
इन 11 बिंदुओं पर होगी स्टडी:
- टरमाइट और टरमेटोरियम की गिनती: जंगल में कितनी तरह की दीमक प्रजातियां हैं और कितने बाम्बी (टरमेटोरियम) मौजूद हैं. अधिक बाम्बी का मतलब है स्वस्थ जंगल.
- मधुमक्खियों की प्रजातियां: कितनी तरह की मधुमक्खियां हैं, किस पेड़ पर छत्ते बनते हैं और कितने छत्ते मौजूद हैं.
- शिकारी पक्षी (रैपटर्स): कौन-कौन से शिकारी पक्षी हैं, वे किन पेड़ों पर रहते हैं और उनकी संख्या कितनी है.
- प्राकृतिक जल स्रोत: जंगल में कितने जल स्रोत हैं और किन स्थानों पर प्राकृतिक रूप से पानी भरता है.
- सूखे पेड़ों की संख्या: खड़े मृत पेड़ों की गणना होगी, जिनमें कई जीव अपना घोंसला बनाते हैं.
- डेन ट्री या गुफा वाले पेड़: पेड़ों के खोखले हिस्सों की पहचान की जाएगी जिनमें मॉनिटर लिजर्ड या सियार जैसे जीव रहते हैं.
- पुराने विशाल पेड़ (महारूख): जंगल में 200-300 वर्ष पुराने पेड़ों की पहचान की जाएगी.
- रीजेनेरेशन यानी पुनरुत्थान: स्वत: पनपने वाले पेड़ों की गिनती और विदेशी प्रजातियों जैसे लेंटाना या सूबबुल से हो रहे प्रभाव का अध्ययन होगा.
- वाइल्ड फ्रूट्स: जंगल में कौन-कौन से जंगली फल हैं और कौन से जानवर उनका सेवन करते हैं.
- पक्षियों का विश्राम व्यवहार: कौन से पक्षी दिन में और कौन से रात में किस पेड़ पर विश्राम करते हैं.
- कीट-पतंगे, मच्छर और मक्खियां: कौन से फूलों वाले पौधों के आसपास यह पाए जाते हैं और किन समयों पर सक्रिय होते हैं.
वैज्ञानिक डेटा से होगा भविष्य की प्लानिंग: यह स्टडी न केवल शेरगढ़ अभ्यारण्य की पर्यावरणीय स्थिति को समझने में मदद करेगी बल्कि भविष्य में चीता या अन्य वन्यजीव पुनर्स्थापन योजनाओं की दिशा भी तय करेगी. अनुराग भटनागर ने कहा कि यह राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिससे वैज्ञानिक आधार पर जंगल के प्रबंधन की दिशा तय होगी.