नूंह में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय तब्लीगी जलसे का होगा आयोजन, मौलाना हजरत साद होंगे मुख्य अतिथि

नूंह के तिरवाड़ा गांव में तीन दिवसीय तब्लीगी जलसे के लिए आयोजकों की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है.

a-three-day-tablighi-congregation-will-be-held-in-nuh-from-october-25-with-maulana-hazrat-saad-as-the-chief-guest
तब्लीगी जलसे की तैयारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 4:10 PM IST

नूंह: हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिले नूंह के पुन्हाना स्थित तिरवाड़ा गांव में 25 अक्टूबर से तीन दिवसीय तब्लीगी जलसे की शुरुआत होने जा रही है, जिसका समापन 27 अक्टूबर को होगा. जलसे में मौलाना हजरत साद साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. जलसे में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे. इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

12 एकड़ में तैयार हो रहा है टेंटः 10-12 एकड़ से अधिक भूमि में टेंट लगाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही हैं. जलसे में आने वाले लोगों के लिए शौचालय, पार्किंग, वजू खाना, मेडिकल से लेकर तमाम सुविधाएं दी गई हैं. व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए 1000 से अधिक तब्लीगी जमात के वॉलंटियर मुस्तैद रहेंगे. आयोजन के दौरान सुरक्षा और सहयोग के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

नूंह में तीन दिवसीय तब्लीगी जलसा (Etv Bharat)

हिंदू समुदाय के लोग भी आयोजन में कर रहे हैं सहयोगः आयोजकों के अनुसार सबसे खास बात ये है कि सभी इस इस्लामी जलसे का सफल आयोजन करने में जी जान से जुटे हुए हैं. हिंदू समुदाय के लोगों से भी उन्हें इस जलसे के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है.

तब्लीगी जमात की शुरुआत 1926 सेः दरअसल इस्लामी जलसे में तब्लीगी जमात की शुरुआत 1926 में हरियाणा की धरती से ही हुई थी. इस बार फिर ऐतिहासिक जलसा होने जा रहा है. इसके तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं.

मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं: जानकारों के अनुसार तकरीबन 100 साल पहले तब्लीगी जमात की शुरुआत हुई थी. धीरे-धीरे इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में फैलाने का काम तबलीगी जमात मजबूती के साथ कर रही है. इतने बड़े आयोजन में मंच से कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं होती है. सिर्फ मुस्लिम समाज के बीच फैले सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है.

अंतिम दिन सबसे ज्यादा भीड़ की संभावनाः जलसे के अंतिम दिन मुल्क की अमन शांति और तरक्की के लिए दुआ कराई जाती है. सबसे ज्यादा भीड़ अंतिम दिन 27 अक्टूबर को होगी, क्योंकि इस दिन बड़ी तादाद में लोग जलसे में शिरकत करते हैं.

नूंह में तब्लीगी जमात
मौलाना हजरत साद साहब
नूंह में तब्लीगी जलसा
TABLIGHI CONGREGATION IN NUH

