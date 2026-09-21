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शोभायात्रा के साथ शुरू श्रीसांवलिया सेठ का तीन दिवसीय मेला, हाथी-घोड़ा-पालकी के जयकारों से गूंजा चित्तौड़ का मंडफिया

श्रीसांवलिया मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं एडीएम दिनेश धाकड़ ने बताया कि सोमवार से तीन दिवसीय मेला शुरू हो गया. यहां दोपहर में आरती के साथ ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की और जय सांवलिया सेठ के जयकारों से गूंज उठा. भगवान के बाल विग्रह को बेवाण में विराजमान किया. साथ ही सैकड़ों श्रद्धालु और ग्रामीण नाचते-गाते, ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकते शोभायात्रा में शामिल हुए.

चित्तौड़गढ़: जिले के मंडफिया स्थित श्री सांवलिया सेठ का प्रसिद्ध तीन दिवसीय मेला सोमवार को भव्य शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ. यहां सोमवार दोपहर 2.30 बजे मंदिर में प्रभु की विशेष आरती की गई. इसके बाद बाल गोपाल को आकर्षक बेवाण में विराजमान किया गया. शोभायात्रा नगर भ्रमण पर रवाना हुई. इसका समापन भव्य आतिशबाजी से होगा.

रात में भव्य आतिशबाजी: शोभायात्रा में शामिल हाथी, घोड़े और विभिन्न देवी-देवताओं की झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. शोभायात्रा मुख्य मंदिर से प्रारंभ होकर वाहन गेट, घंटाघर गेट, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, कबूतर खाना, ब्रह्मपुरी मोहल्ला और सदर बाजार के मुख्य मार्गों से होते रात 8 बजे फिर मंदिर पहुंचेगी, जहां विशेष आरती के साथ शोभायात्रा संपन्न होगी. शोभायात्रा के समापन पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी.

पार्किंग से निशुल्क बसें: अतिरिक्त जिला कलक्टर धाकड़ ने बताया कि मंदिर में तीन दिन आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शनार्थ विशेष बंदोबस्त किए हैं. पार्किंग कस्बे से थोड़ा बाहर रहेगी और निशुल्क बसों से श्रद्धालु कस्बे में पहुंचेंगे. मेले को देखते हुए सांवलियाजी मंदिर और कस्बे में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है.

शोभायात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु (ETV Bharat Chittorgarh)

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राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आज रात, कल मुख्य मेला: मेला कमेटी के अनुसार सोमवार रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा. इसमें नामी कवि प्रस्तुतियां देंगे. मेले का मुख्य दिवस मंगलवार को रहेगा. दोपहर 12 बजे विशेष आरती के बाद भगवान के बाल स्वरूप को चांदी के रथ में विराजमान कर भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. रथयात्रा नगर भ्रमण करते हुए सांवलिया सरोवर एनीकट पहुंचेगी, जहां भगवान को स्नान करवाया जाएगा. इसके बाद मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना होगी. रात्रि में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर बी प्राक की भजन संध्या होगी.

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