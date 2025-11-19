इंजीनियर के घर में लाखों की चोरी, सगाई में मिले आभूषण भी ले गया चोर
चोर ने एक घंटे तक घर में रहकर तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
Published : November 19, 2025 at 9:32 PM IST
कोटा: नांता थाना इलाके के बूंदी रोड स्थित माहेश्वरी रिजॉर्ट के पीछे श्रीनाथ रेजिडेंसी के एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है. यह चोरी 17 नवंबर की देर रात को हुई है, जिसमें सगाई में मिले आभूषण और लिफाफे भी चोर चुरा कर ले गए हैं. इस मामले में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई है. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
नांता थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि शुजा खान के घर में चोरी की वारदात हुई. उसने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 13 नवंबर से अपनी ड्यूटी पर चित्तौड़गढ़ गए हुए थे, जबकि उनके माता-पिता पैतृक गांव धौलपुर गए हुए थे. इस दौरान उनके मकान में चोरी हुई है. इस संबंध में बुधवार शाम पांच बजे के आसपास मुकदमा दर्ज किया गया है.
एक सोने की चेन, सोने का नेकलेस सेट (झुमकी, अंगूठी व हार), सोने के कड़े व कानों का सेट भी चोरी हो गया है. इसके साथ ही 31 हजार रुपए कीमत की घड़ी, 72 हजार रुपए नकद और दो चांदी की अंगूठी और चांदी का सिक्का भी चोरी हुआ है. नांता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गा लाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
इस पूरे घटनाक्रम के बारे में शुजा खान ने बताया कि वे एनएचएआई में कंसल्टेंट इंजीनियर हैं और उनकी ड्यूटी चित्तौड़गढ़ में है. उनके पिता राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से रिटायर्ड अधीक्षण अभियंता हैं. उनकी सगाई 25 अक्टूबर को हुई थी. ऐसे में घर में सगाई में गिफ्ट में मिले लिफाफे रखे थे. इसके अलावा स्वर्ण आभूषण भी उन्हें गिफ्ट में मिले थे. साथ ही उनकी मां के आभूषण भी चोरी हो गए हैं. यह सब मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के आभूषण उनके चोरी हो गए हैं. इनमें से कुछ सामान लॉकर में रखा हुआ था, ऐसे में चोर ने लॉकर को भी तोड़ दिया है.
चोर खेत से घुसे घर में: शुजा खान का कहना है कि उनके घर पैक्ड कॉलोनी में है, लेकिन पीछे की तरफ खेत है. ऐसे में चोर ने पीछे की तरफ से घर में प्रवेश किया. उन्हें इस चोरी के बारे में पड़ोसियों ने सूचित किया, जिसके बाद वे कोटा पहुंचे और मुकदमा दर्ज करवाया. उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में 17 नवंबर की देर रात 1:50 बजे चोर को घर में प्रवेश करते देखा जा सकता है और वह वापस 3:00 बजे के आसपास निकला है. इस तरह उसने करीब 1 घंटे तक घर में रहकर तसल्ली से चोरी की है. सीसीटीवी फुटेज में केवल एक ही चोर नजर आ रहा है.