इंजीनियर के घर में लाखों की चोरी, सगाई में मिले आभूषण भी ले गया चोर

सीसीटीवी में नजर आया चोर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नांता थाना इलाके के बूंदी रोड स्थित माहेश्वरी रिजॉर्ट के पीछे श्रीनाथ रेजिडेंसी के एक मकान में चोरी का मामला सामने आया है. यह चोरी 17 नवंबर की देर रात को हुई है, जिसमें सगाई में मिले आभूषण और लिफाफे भी चोर चुरा कर ले गए हैं. इस मामले में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई है. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नांता थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि शुजा खान के घर में चोरी की वारदात हुई. उसने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 13 नवंबर से अपनी ड्यूटी पर चित्तौड़गढ़ गए हुए थे, जबकि उनके माता-पिता पैतृक गांव धौलपुर गए हुए थे. इस दौरान उनके मकान में चोरी हुई है. इस संबंध में बुधवार शाम पांच बजे के आसपास मुकदमा दर्ज किया गया है. एक सोने की चेन, सोने का नेकलेस सेट (झुमकी, अंगूठी व हार), सोने के कड़े व कानों का सेट भी चोरी हो गया है. इसके साथ ही 31 हजार रुपए कीमत की घड़ी, 72 हजार रुपए नकद और दो चांदी की अंगूठी और चांदी का सिक्का भी चोरी हुआ है. नांता थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दुर्गा लाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.