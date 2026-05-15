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मुकुंदरा में टेरिटरी संघर्ष: बांधवगढ़ की बाघिन और रणथंभौर के बाघ में जोरदार लड़ाई, एमटी-10 हुई घायल

टेरिटरी को लेकर एमटी-10 बाघिन और एमटी-5 बाघ के बीच हुई जोरदार लड़ाई में बाघिन घायल हो गई.

एमटी-10 बाघिन और एमटी-5 बाघ के बीच हुई जोरदार लड़ाई
एमटी-10 बाघिन और एमटी-5 बाघ के बीच संघर्ष (Photo Source- MHTR Management)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 10:08 PM IST

3 Min Read
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कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 7 के आसपास हो गई है. संख्या बढ़ने के साथ ही टेरिटरी के लिए संघर्ष की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. रिजर्व में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से लाई गई 3 साल की बाघिन एमटी-10 की फाइट रणथंभौर से आए करीब 9 साल के बाघ एमटी-5 से हुई. टेरिटरी को लेकर हुए इस संघर्ष में रिजर्व प्रशासन सतर्क हो गया है. बाघिन के चोटिल होने की सूचना भी मिली है.

बाघों के बीच संघर्ष के बाद लगातार मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. बाघिन को ट्रेंकुलाइज नहीं किया गया है, हालांकि उसके शरीर पर आगे की तरफ चोटों के निशान दिख रहे हैं. संघर्ष के बाद चोट लगने से वह थोड़ा लंगड़ाकर चल रही है. वेटरनरी डॉक्टरों ने इसे सामान्य चोट ही बताया है. चोट के बावजूद बाघिन नॉर्मल है और शिकार भी कर रही है.

एमटी-10 बाघिन और एमटी-5 बाघ के बीच संघर्ष
एमटी-10 बाघिन (Photo Source- MHTR Management)

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एमटी-5 के साथ टेरिटरी संघर्ष: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि बाघिन एमटी-10 की लगातार मॉनिटरिंग कर रही टीम को गुरुवार सुबह रावठा रेंज में वह नजर आई. इस दौरान उसके शरीर पर चोटों के निशान दिखे. जांच में पता चला कि एमटी-5 के साथ टेरिटरी को लेकर हुए संघर्ष में उसे चोट लगी है. सूचना मिलते ही फील्ड डायरेक्टर, उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे.

सुगनाराम जाट ने बताया कि बाघिन एमटी-10 की चिकित्सकीय मॉनिटरिंग के लिए विशेष टीम गठित की गई है. इसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व से डॉ. राजीव गर्ग अपनी डार्टिंग टीम के साथ, एमएचटीआर के डॉ. तेजिन्दर रियार, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क के डॉ. त्रिलोक गोचर, सेवानिवृत्त उप वन संरक्षक दौलत सिंह शक्तावत और फील्ड बायोलॉजिस्ट रोहित चरण शामिल हैं.

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लंगड़ाकर चल रही है बाघिन: फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को पशु चिकित्सकों व विशेषज्ञों ने बाघिन के दोनों आगे के पैरों का निरीक्षण किया. आगे के दोनों पैरों में सूजन और पंजों के पास चोट है. बाएं पैर में जोड़ के पास पंक्चर घाव भी है. बाघिन सतर्क अवस्था में पाई गई और बाहरी गतिविधियों पर सामान्य प्रतिक्रिया दे रही थी. वह दोनों आगे के पैरों पर भार डालकर चल रही है और बाएं पैर से थोड़ा लंगड़ाकर चल रही है. उसकी श्वसन दर सामान्य है. निरीक्षण में पाया गया कि बाघिन ने शिकार भी किया था, जिससे उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होने की पुष्टि हुई.

मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 7 बाघ: एक्सपर्ट टीम को फिलहाल कोई गंभीर जटिलता नहीं दिखी है, इसलिए ट्रेंकुलाइज या तत्काल उपचार की जरूरत नहीं है. बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाएगा. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अब 7 बाघ हैं, जिनमें 2 बाघ, 4 बाघिन और 1 नर शावक शामिल हैं. इनमें से एक बाघिन रिवाइल्ड भी है.

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