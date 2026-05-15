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मुकुंदरा में टेरिटरी संघर्ष: बांधवगढ़ की बाघिन और रणथंभौर के बाघ में जोरदार लड़ाई, एमटी-10 हुई घायल

एमटी-10 बाघिन और एमटी-5 बाघ के बीच संघर्ष ( Photo Source- MHTR Management )