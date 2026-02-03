ETV Bharat / state

अजमेर में दसवीं की छात्रा ने जान देने की कोशिश की, मां का आरोप-शिक्षकों ने किया टॉर्चर

घटना के समय मां और भाई खेत पर काम कर रहे थे. छात्रा घर पर अकेली थी.

Alwar Gate Police Station, Ajmer
अलवर गेट थाना, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
Published : February 3, 2026 at 8:00 PM IST

अजमेर: निजी स्कूल की दसवीं की छात्रा के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. परिजनों ने छात्रा को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आईसीयू में इलाज जारी है. प्रयास से पहले छात्रा का लिखा नोट परिजनों के हाथ लगा है. छात्रा की मां ने स्कूल शिक्षकों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है.

छात्रा की मां ने बताया कि मंगलवार को स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्ची की उपस्थिति कम होने पर एडमिट कार्ड नहीं देने का नोटिस भेजा गया था. बेटी ने नोटिस पढ़ा तब मां घर के पास खेत में काम करने गई हुई थीं. बेटा घर पहुंचा तब बेटी अचेत थी. छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों के बुरे बर्ताव के कारण बेटी तनाव में आ गई थी. इस कारण खुदकुशी को मजबूर हुई. छात्रा की मां ने पुलिस को शिकायत देने की बात कही है.

मां से मांगी माफी: खुदकुशी की कोशिश से पहले छात्रा ने पत्र में स्कूल के शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए. टॉर्चर करने एवं हाजिरी शॉर्ट रखने का आरोप लगाया. अटेंडेंस कम कर फ्यूचर बर्बाद करने का आरोप लगाया और अपनी मां और भाई से माफी मांगी.

मां ने लगाए गंभीर आरोप: छात्रा की मां ने बताया कि मंगलवार दोपहर 12:30 बजे की घटना है. तब बेटी घर में अकेली थी. वह और बेटा खेत में काम कर रहे थे. जब बड़ा बेटा घर पर लौटा तो बहन को देखकर जोर से चिल्लाया. तब अन्य सदस्य पहुंचे. बेटी निजी स्कूल में दसवीं की छात्रा है. जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा होने के बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी. उसमें एक शिक्षक ने उन्हें बताया कि बेटी की स्कूल में उपस्थिति 60 फीसदी थी, जबकि 4-5 दिन पहले बेटी की 50 फीसदी उपस्थिति का कहकर एडमिट कार्ड नहीं देने का बोला और नोटिस भेजा. परिवार का कहना है कि स्कूल के एडमिट कार्ड के लिए चार-पांच दिन से स्कूल का चक्कर लगा रहे थे.

