अजमेर में दसवीं की छात्रा ने जान देने की कोशिश की, मां का आरोप-शिक्षकों ने किया टॉर्चर

अलवर गेट थाना, अजमेर ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: निजी स्कूल की दसवीं की छात्रा के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है. परिजनों ने छात्रा को अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आईसीयू में इलाज जारी है. प्रयास से पहले छात्रा का लिखा नोट परिजनों के हाथ लगा है. छात्रा की मां ने स्कूल शिक्षकों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है. छात्रा की मां ने बताया कि मंगलवार को स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्ची की उपस्थिति कम होने पर एडमिट कार्ड नहीं देने का नोटिस भेजा गया था. बेटी ने नोटिस पढ़ा तब मां घर के पास खेत में काम करने गई हुई थीं. बेटा घर पहुंचा तब बेटी अचेत थी. छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों के बुरे बर्ताव के कारण बेटी तनाव में आ गई थी. इस कारण खुदकुशी को मजबूर हुई. छात्रा की मां ने पुलिस को शिकायत देने की बात कही है. पढ़ें:पत्नी व सास की प्रताड़ना से आहत युवक ने की आत्महत्या