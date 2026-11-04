ETV Bharat / state

देहरादून में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, 15 साल के लड़के ने पहले दिखाया अश्लील वीडियो, फिर किया गलत काम

बच्ची से दुष्कर्म ( Concept Image – ETV Bharat )

देहरादून: कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र की एक कॉलोनी में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि 15 वर्षीय विधि विवादित किशोर ने बच्ची को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने के बाद वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर संरक्षण में भेज दिया है. वहीं, पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

देहरादून में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म: पुलिस के मुताबिक, घटना सोमवार देर शाम की है. पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि लेबर कॉलोनी में एक किशोर ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि दोनों परिवार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और देहरादून में मजदूरी करते हैं. उनके घर भी आसपास ही हैं.