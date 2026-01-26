ETV Bharat / state

लखनऊ में इंस्टाग्राम दोस्त ने की थी किशोरी की हत्या, गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका था शव, चार गिरफ्तार

लखनऊ : पारा पुलिस ने डूडा कॉलोनी की किशोरी (16) की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इंस्टाग्राम के जरिए किशोरी की दोस्ती अंशू गौतम से हुई थी. मुख्य आरोपी अंशू गौतम ने शादी का झांसा देकर किशोरी को बुलाया और विवाद होने पर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में कार्रवाई की है.

​इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया, 13 जनवरी की शाम अंशू किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. ​पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि अंशू और किशोरी में के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि अंशू ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने के इरादे से आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था.