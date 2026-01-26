लखनऊ में इंस्टाग्राम दोस्त ने की थी किशोरी की हत्या, गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका था शव, चार गिरफ्तार
13 जनवरी को किशोरी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला था. विवाद के बाद दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 3:52 PM IST
लखनऊ : पारा पुलिस ने डूडा कॉलोनी की किशोरी (16) की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया है. इंस्टाग्राम के जरिए किशोरी की दोस्ती अंशू गौतम से हुई थी. मुख्य आरोपी अंशू गौतम ने शादी का झांसा देकर किशोरी को बुलाया और विवाद होने पर दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और हत्या की धाराओं में कार्रवाई की है.
इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया, 13 जनवरी की शाम अंशू किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि अंशू और किशोरी में के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी. विवाद इतना बढ़ गया कि अंशू ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने के इरादे से आरोपियों ने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था.
इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया, मामले के खुलासे के लिए टीम गठित की गई थी. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर चारों आरोपियों को पकड़ा गया है. गिरफ्तार आरोपियों में अंशू गौतम उर्फ लक्की, आशिक, वैभव व रिशू हैं. मृतका नाबालिग थी, इसलिए आरोपियों के खिलाफ हत्या के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट और अपहरण की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस मामले में कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश करने की तैयारी कर रही है.
यह भी पढ़ें : शंकराचार्य के अपमान और UGC Regulations से आहत बरेली सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा