चित्रकूट में किशोरी ने जिंदगी को दी चुनौती, हालत गंभीर, प्रयागराज रेफर
चित्रकूट कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में किशोरी ने जान देने की कोशिश की. हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 5:05 PM IST
चित्रकूट: चित्रकूट के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामा मच गया, जब एक किशोरी परिसर के बाहर जान देने की कोशिश की. इस हादसे को लेकर वहां अफरा-तफरी मच गई. चीख-पुकार के बीच उसको बचाने की कोशिश की गई. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बता दें कि इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया है. डॉक्टरों के मुताबिक वहां उसकी स्थिति नाजुक बनी थी. इसके बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
गौर करें तो चित्रकूट जिलाधिकारी कार्यालय के बाउंड्री वाल के बाहर लगे आम के पेड़ के पास किशोरी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की करने की कोशिश की है. ये खबर फैलते ही कलेक्ट्रेट परिसर में सनसनी फैल गई.
इसके बाद आनन-फानन में परिसर में तैनात कर्मचारियों ने लड़की को एडीएम की गाड़ी में रखकर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया. यहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया.
बता दें कि ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का है, जहां कलेक्ट्रेट के पीछे बाउंड्री वॉल के बाहर आम के पेड़ों के तरौंहा मोहल्ले की रहने वाली एक किशोरी जान देने की कोशिश की.
उसकी इस हरकत पर कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े कर्मचारियों की नजर पड़ गई. इसके बाद उसे आनन-फानन में पेड़ से उतार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल सोनपुर में भर्ती कराया गया. वहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्रयागराज हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया.
बताया जा रहा है कि पीड़ित किशोरी बकरी चराने के लिए घर से निकली थी और कुछ घंटे बाद उसने जान देने की कोशशि की. इस घटना के बाद उसके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
लड़की जान क्यों देना चाहती थी. अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है. फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि सेहत में सुधार के बाद ही किशोरी से इसका अपडेट लिया जा सकता है.
