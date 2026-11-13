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कारोबार के बीच गूंजती है जब बेजुबान गोवंश की पुकार, खैरथल के व्यापारी बन जाते हैं मसीहा

व्यापारी कर रहे गौवंश की सेवा. ( ETV Bharat gfx )

अलवर: बाजार में हिसाब-किताब के बीच जब सड़क पर किसी घायल गाय की पुकार गूंजती है, तो खैरथल के ये व्यापारी तराजू छोड़कर एंबुलेंस उठा लेते हैं. मंडी में सब्जी का भाव तय करते हाथ अचानक घायल गौवंश को सहारा देने लगते हैं. कारोबार के बीच चल रही यह अनूठी सेवा पिछले कुछ वर्षों में 3 हजार से ज्यादा बेजुबानों को नया जीवन दे चुकी है. 1993 में मेवात में गौ तस्करी रोकने से शुरू हुई यह मुहिम आज श्री गोविंद गौशाला संस्था के रूप में पूरे क्षेत्र में पहचान बन चुकी है. कभी बोरी और अस्थाई साधनों से 15 लोग मिलकर घायल पशु उठाते थे. आज उसी परेशानी का हल हाइड्रोलिक एंबुलेंस ने निकाल दिया है. फोन आते ही टीम के 2 से 3 सदस्य मौके पर पहुंचते हैं. घायल गौवंश को रेस्क्यू कर केंद्र लाते हैं, गंभीर होने पर झज्जर उपचार शाला भेजते हैं. सुबह मंडी से लौकी, ककड़ी, तरबूज और हरा चारा लाकर खिलाते हैं. कुल्हाड़ी के वार और तेजाब से झुलसे गौवंश को भी जीवनदान देते हैं.