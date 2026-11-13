कारोबार के बीच गूंजती है जब बेजुबान गोवंश की पुकार, खैरथल के व्यापारी बन जाते हैं मसीहा
टीम के 2 से 3 सदस्य एंबुलेंस लेकर मौके पर जाकर घायल गौवंश का रेस्क्यू करते हैं. इसके बाद घायल गौवंश का इलाज करते है.
Published : November 13, 2026 at 4:09 PM IST
अलवर: बाजार में हिसाब-किताब के बीच जब सड़क पर किसी घायल गाय की पुकार गूंजती है, तो खैरथल के ये व्यापारी तराजू छोड़कर एंबुलेंस उठा लेते हैं. मंडी में सब्जी का भाव तय करते हाथ अचानक घायल गौवंश को सहारा देने लगते हैं. कारोबार के बीच चल रही यह अनूठी सेवा पिछले कुछ वर्षों में 3 हजार से ज्यादा बेजुबानों को नया जीवन दे चुकी है. 1993 में मेवात में गौ तस्करी रोकने से शुरू हुई यह मुहिम आज श्री गोविंद गौशाला संस्था के रूप में पूरे क्षेत्र में पहचान बन चुकी है. कभी बोरी और अस्थाई साधनों से 15 लोग मिलकर घायल पशु उठाते थे. आज उसी परेशानी का हल हाइड्रोलिक एंबुलेंस ने निकाल दिया है. फोन आते ही टीम के 2 से 3 सदस्य मौके पर पहुंचते हैं. घायल गौवंश को रेस्क्यू कर केंद्र लाते हैं, गंभीर होने पर झज्जर उपचार शाला भेजते हैं. सुबह मंडी से लौकी, ककड़ी, तरबूज और हरा चारा लाकर खिलाते हैं. कुल्हाड़ी के वार और तेजाब से झुलसे गौवंश को भी जीवनदान देते हैं.
व्यापारी टीम के संस्थापक सदस्य राकेश शर्मा ने बताया कि 1993 में मेवात क्षेत्र में गायों की तस्करी होती थी, तब से ही उन्होंने गौवंश को बचाने की मुहिम शुरू की और आज यह मुहिम बढ़कर गौवंशों के उपचार तक पहुंच गई है. शुरुआत में कुछ व्यापारियों ने अपने स्तर पर बेसहारा गायों व घायल नंदी की मदद करना शुरू किया. उस समय कोई व्यवस्थित टीम और रेस्क्यू के लिए कोई विशेष संसाधन मौजूद नहीं थे, जैसे-जैसे यह कार्य आगे बढ़ता गया, तो क्षेत्र के व्यापारी भी जुड़ते गए.
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लंपी रोग में भी संभाली व्यवस्था: शर्मा ने बताया कि कुछ सालों पहले जब गौवंश में लंपी महामारी आई थी, तब भी संस्था ने गौवंश को बेहतर उपचार दिलाने का प्रयास किया था. उस समय उन्होंने खैरथल क्षेत्र में एक प्लॉट में लंपी वार्ड बनाया और गौवंश को यहां रखकर उपचार करवाया. इस कार्य में क्षेत्रीय चिकित्सकों का भी सहयोग रहा. आज व्यापारियों का एक संगठन श्री गोविंद गौशाला संस्था के नाम से पूरे क्षेत्र में मशहूर है.
रेस्क्यू के लिए बनाई एंबुलेंस: इस सेवा अभियान में सबसे बड़ी परेशानी घायल पशुओं को सड़क से उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में आती थी. इस दौरान करीब 15 लोगों को गौवंश को सड़क से उठाकर सुरक्षित स्थान तक लाना पड़ता था. इसके लिए कभी बोरी तो कभी अन्य अस्थाई साधनों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे कई बार घायल गौवंश को और ज्यादा तकलीफ होती थी. इस समस्या का समाधान करते हुए व्यापारियों की टीम ने एक हाइड्रोलिक सिस्टम वाली एंबुलेंस तैयार करवाई. अब रेस्क्यू इसी एंबुलेंस के जरिए किया जाता है.
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गंभीर घायल गौवंश को भेजते हैं झज्जर: किसी सड़क, बाजार या मोहल्ले में गौवंश घायल हालत में दिखाई देने पर लोग सीधे टीम को फोन करते हैं. सूचना मिलते ही टीम के 2 से 3 सदस्य एंबुलेंस लेकर मौके पर जाकर घायल गौवंश का रेस्क्यू करते हैं. इसके बाद अपने स्तर पर घायल गौवंश का इलाज करते हैं. गंभीर घायल होने पर गौवंश को झज्जर स्थित उपचार शाला भेजा जाता है. उपचार के बाद गौवंश को उनके पुराने क्षेत्र में वापस छोड़ने का प्रयास किया जाता है.
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लौकी-ककड़ी से लेकर तरबूज तक खिलाते हैं: टीम के सदस्य घनश्याम ने बताया कि इस अभियान में सिर्फ घायल पशुओं को अस्पताल पहुंचाना ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके भोजन और देखभाल का इंतजाम भी टीम द्वारा किया जाता है. टीम के सदस्य सुबह सब्जी मंडी पहुंचकर गौवंशों के लिए लौकी, ककड़ी, तरबूज सहित अन्य सब्जियां लेकर आते हैं. इसके अलावा हरा चारा खरीदकर पशुओं को खिलाया जाता है. सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था होती है.
गौवंश को भी दिया जीवनदान: घनश्याम ने बताया कि इस पहल के दौरान कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जो इंसानियत को झकझोर देते हैं. रेस्क्यू के दौरान किसी पशु के शरीर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान मिलते हैं, तो किसी के घावों में कीड़े पड़ चुके होते हैं. वहीं कुछ गौवंश तो तेजाब से झुलसी हुई हालत में भी मिले हैं. ऐसे मामलों में टीम गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर लाकर उपचार करती है.
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