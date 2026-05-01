सवाई माधोपुर में एनर्जी ड्रिंक की 5 हजार कैन जब्त, बाजार में बिकने जा रही थी...
खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही. टीम ने कई फ्रूट्स गोदाम का भी निरीक्षण किया.
Published : May 1, 2026 at 7:58 PM IST
सवाई माधोपुर: प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शुक्रवार को सीएमएचओ अनिल जैमिनी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां कार्यवाही की. खेरदा इंडस्ट्रियल एरिया में एक फर्म से संदेह के आधार पर एनर्जी ड्रिंक के पांच हजार कैन जब्त किए, जो बाजार में सप्लाई की जा रही थी. ये एनर्जी कैन 2100 कर्टन में थे, जिनमें करीब लगभग 13 हजार लीटर एनर्जी ड्रिंक थी. विभागीय टीम ने एनर्जी ड्रिंक के दो सैंपल लेकर मौके पर सीज किए. टीम ने खेरदा रीको एरिया से एक एजेंसी से दो सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए.
सीएमएचओ डॉ. अनिल जैमिनी ने बताया कि आज खेरदा रीको एरिया में फूड सेफ्टी ऑफिसर वेद प्रकाश पूर्विया एवं नितेश गौतम की टीम ने एक फर्म पर बड़ी मात्रा में एनर्जी ड्रिंक के खेप सीज की. एनर्जी ड्रिंक की खेप बाजार में सप्लाई की जा रही थी. 2100 कर्टन में लगभग 13000 लीटर एनर्जी ड्रिंक थी. इसको फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर जब्त कर दो सैंपल लिए. एनर्जी ड्रिंक सहित सभी लिए गए सैंपलों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर भिजवाए. इनकी रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं नियम 2011 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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उन्होंने बताया कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया में कई फ्रूट्स गोदाम का भी निरीक्षण किया. यहां उनका पकाने में काम में लेने वाले केमिकल की जांच की गई कि कहीं इथाइलीन की जगह कार्बाइड का उपयोग तो नहीं कर रहे. यहां निरीक्षण के दौरान सभी जगहों पर इथाइलीन गैस से फ्रूट्स पकाना पाया गया. उन्होंने बताया कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत आगे भी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी.
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